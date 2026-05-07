Okan Buruk'un yeni jokeri: Arda Okan

Üst üste 4. toplamda 26'ncı şampiyonluğuna koşan Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor.
Okan Buruk önderliğindeki sarı-kırmızılılar hem yerli kalitesini artırmak hem de kadroda derin bir alternatif oluşturmak adına Göztepe'nin genç yıldızı Arda Okan Kurtulan'ı gündemine aldı.
DÖRT BÖLGEDE GÖREV ALIYOR
Futbol kariyerine Fenerbahçe altyapısında başlayan Arda Okan, çok yönlü yapısıyla dikkat çekiyor. Sağ bek, sol bek, sağ açık ve sol açıkta görev alabilen genç oyuncu bu sezon Göztepe'de teknik direktör Stanimir Stoilov yönetiminde farklı pozisyonlarda değerlendirildi.
OKAN BURUK ÇOK İSTİYOR
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un özel olarak takımda görmek istediği 23 yaşındaki genç oyuncu çok yönlü yapısıyla kadroyu rahatlatacak isim olarak görülüyor. Genç futbolcu, ara transfer döneminde de Galatasaray'ın listesine girmiş ancak transfer gerçekleşmemişti. Yönetimin, yaz döneminde oyuncu için yeniden girişimlerde bulunmayı planladığı ve Göztepe ile resmi temaslara hazırlanacağı ifade ediliyor.
BU SEZON 30 MAÇA ÇIKTI
Bu sezon Göztepe'de 30 maçta forma giyen Arda Okan Kurtulan, 4 gol ve 3 asistlik performans sergileyerek takımına katkı sağladı. Sarı-kırmızılı yönetimin, genç oyuncunun gelişim potansiyelini de göz önünde bulundurarak transfer listesinde öncelikli isimlerden biri haline getirdiği belirtiliyor. [Karar]
