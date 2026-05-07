Okan Buruk'un yeni jokeri: Arda Okan

Trendyol Süper Lig'de 26'ncı şampiyonluğuna koşan Galatasaray, Göztepe forması giyen Arda Okan Kurtulan'ı yeniden gündemine aldı. Okan Buruk'un çok istediği 23 yaşındaki futbolcu için sarı-kırmızılılar yaz transfer döneminde resmi adım atmayı hedefliyor.

calendar 07 Mayıs 2026 10:27
Fotoğraf: AA
Üst üste 4. toplamda 26'ncı şampiyonluğuna koşan Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor.

Okan Buruk önderliğindeki sarı-kırmızılılar hem yerli kalitesini artırmak hem de kadroda derin bir alternatif oluşturmak adına Göztepe'nin genç yıldızı Arda Okan Kurtulan'ı gündemine aldı.

DÖRT BÖLGEDE GÖREV ALIYOR

Futbol kariyerine Fenerbahçe altyapısında başlayan Arda Okan, çok yönlü yapısıyla dikkat çekiyor. Sağ bek, sol bek, sağ açık ve sol açıkta görev alabilen genç oyuncu bu sezon Göztepe'de teknik direktör Stanimir Stoilov yönetiminde farklı pozisyonlarda değerlendirildi.

OKAN BURUK ÇOK İSTİYOR

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un özel olarak takımda görmek istediği 23 yaşındaki genç oyuncu çok yönlü yapısıyla kadroyu rahatlatacak isim olarak görülüyor. Genç futbolcu, ara transfer döneminde de Galatasaray'ın listesine girmiş ancak transfer gerçekleşmemişti. Yönetimin, yaz döneminde oyuncu için yeniden girişimlerde bulunmayı planladığı ve Göztepe ile resmi temaslara hazırlanacağı ifade ediliyor.

BU SEZON 30 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Göztepe'de 30 maçta forma giyen Arda Okan Kurtulan, 4 gol ve 3 asistlik performans sergileyerek takımına katkı sağladı. Sarı-kırmızılı yönetimin, genç oyuncunun gelişim potansiyelini de göz önünde bulundurarak transfer listesinde öncelikli isimlerden biri haline getirdiği belirtiliyor. [Karar]

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 32 23 5 4 73 27 74
2 Fenerbahçe 32 20 10 2 71 34 70
3 Trabzonspor 32 19 9 4 59 35 66
4 Beşiktaş 32 17 8 7 56 36 59
5 Göztepe 32 13 13 6 40 28 52
6 Başakşehir 32 14 9 9 53 34 51
7 Samsunspor 32 12 12 8 43 42 48
8 Rizespor 32 10 10 12 44 46 40
9 Konyaspor 32 10 10 12 42 45 40
10 Kocaelispor 32 9 10 13 26 36 37
11 Gaziantep FK 32 9 10 13 41 54 37
12 Alanyaspor 32 6 16 10 37 38 34
13 Kasımpaşa 32 7 11 14 30 46 32
14 Antalyaspor 32 7 8 17 30 51 29
15 Eyüpspor 32 7 8 17 26 45 29
16 Gençlerbirliği 32 7 7 18 30 45 28
17 Kayserispor 32 5 12 15 24 58 27
18 Karagümrük 32 6 6 20 28 53 24
