Beşiktaş'ın Güney Koreli golcüsü Hyeon-gyu Oh, Instagram hesabından paylaşımda bulundu.
Genç golcü yaptığı paylaşımda, "Merhaba Beşiktaş ailesi, Dünkü sonuç için içtenlikle özür dilemek istiyorum. Bunun hepiniz için ne kadar önemli olduğunu biliyorum. Bu sadece benim hayalim değildi, aynı zamanda her Beşiktaş taraftarının da hayaliydi. Şu an bile yaşananları kabullenmek ve inanmak benim için hâlâ çok zor.
Bu formayı ilk giydiğim günden beri hedefim her zaman şampiyonluklar için mücadele etmek ve taraftarlarımızı gururlandırmak oldu. Beşiktaş için oynamak ve 9 numaralı formayı giymek benim için büyük bir onur ve aynı zamanda büyük bir sorumluluk. Bu pozisyonda olmanın hayalini kuran sayısız futbolcu olduğunu biliyorum ve bunun kıymetini asla hafife almıyorum.
Dün gece kişisel olarak yaşadığım en zor gecelerden biriydi. Kendimi çok sorumlu hissediyorum çünkü bu kulübün başarıyı hak ettiğini, taraftarlarımızın da mutluluğu hak ettiğini biliyorum. Sizlerin her hafta gösterdiği tutku, sadakat ve destek benim için her şey demek. Bu yüzden dün yaşananlar daha da fazla canımı acıttı.
Kendimi daha fazla zorlayacağım, daha fazla mücadele edeceğim ve bu arma, bu kulüp ve hepiniz için sahip olduğum her şeyi vereceğim. Türkiye'ye büyük hayaller, hedefler ve tutkularla geldim. Bu kulüp ve inanılmaz taraftarlarıyla birlikte özel bir şey başarmak için buraya geldim.
Futbol sadece galibiyetlerden ibaret değildir. Aynı zamanda acı anlarda birlikte durabilmek, başarısızlıklardan ders çıkarmak ve daha güçlü geri dönmektir. Gerçekten inanıyorum ki zor geceler bizi daha güçlü yapacak ve bu muhteşem kulübe başarılar ve kupalar kazandırana kadar mücadele etmeyi asla bırakmayacağım.
En zor anlarda bile her zaman arkamızda durduğunuz için teşekkür ederim. Desteğiniz bize güç veriyor. Hep birlikte yeniden ayağa kalkacağız." ifadelerini kullandı.
Hyeon-gyu Oh: "Kendimi daha fazla zorlayacağım"
- PUAN DURUMU
- FİKSTÜR
- STSL
- 1.Lig
- İng
- Alm
- İsp
- İta
- ŞL
- AL
- KL
- DK
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1
|Galatasaray
|32
|23
|5
|4
|73
|27
|74
|2
|Fenerbahçe
|32
|20
|10
|2
|71
|34
|70
|3
|Trabzonspor
|32
|19
|9
|4
|59
|35
|66
|4
|Beşiktaş
|32
|17
|8
|7
|56
|36
|59
|5
|Göztepe
|32
|13
|13
|6
|40
|28
|52
|6
|Başakşehir
|32
|14
|9
|9
|53
|34
|51
|7
|Samsunspor
|32
|12
|12
|8
|43
|42
|48
|8
|Rizespor
|32
|10
|10
|12
|44
|46
|40
|9
|Konyaspor
|32
|10
|10
|12
|42
|45
|40
|10
|Kocaelispor
|32
|9
|10
|13
|26
|36
|37
|11
|Gaziantep FK
|32
|9
|10
|13
|41
|54
|37
|12
|Alanyaspor
|32
|6
|16
|10
|37
|38
|34
|13
|Kasımpaşa
|32
|7
|11
|14
|30
|46
|32
|14
|Antalyaspor
|32
|7
|8
|17
|30
|51
|29
|15
|Eyüpspor
|32
|7
|8
|17
|26
|45
|29
|16
|Gençlerbirliği
|32
|7
|7
|18
|30
|45
|28
|17
|Kayserispor
|32
|5
|12
|15
|24
|58
|27
|18
|Karagümrük
|32
|6
|6
|20
|28
|53
|24