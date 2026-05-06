Hyeon-gyu Oh: "Kendimi daha fazla zorlayacağım"

Beşiktaş'ın Güney Koreli golcüsü Hyeon-gyu Oh, Instagram hesabından paylaşımda bulundu.

calendar 06 Mayıs 2026 19:12
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Genç golcü yaptığı paylaşımda, "Merhaba Beşiktaş ailesi, Dünkü sonuç için içtenlikle özür dilemek istiyorum. Bunun hepiniz için ne kadar önemli olduğunu biliyorum. Bu sadece benim hayalim değildi, aynı zamanda her Beşiktaş taraftarının da hayaliydi. Şu an bile yaşananları kabullenmek ve inanmak benim için hâlâ çok zor.

Bu formayı ilk giydiğim günden beri hedefim her zaman şampiyonluklar için mücadele etmek ve taraftarlarımızı gururlandırmak oldu. Beşiktaş için oynamak ve 9 numaralı formayı giymek benim için büyük bir onur ve aynı zamanda büyük bir sorumluluk. Bu pozisyonda olmanın hayalini kuran sayısız futbolcu olduğunu biliyorum ve bunun kıymetini asla hafife almıyorum.

Dün gece kişisel olarak yaşadığım en zor gecelerden biriydi. Kendimi çok sorumlu hissediyorum çünkü bu kulübün başarıyı hak ettiğini, taraftarlarımızın da mutluluğu hak ettiğini biliyorum. Sizlerin her hafta gösterdiği tutku, sadakat ve destek benim için her şey demek. Bu yüzden dün yaşananlar daha da fazla canımı acıttı.

Kendimi daha fazla zorlayacağım, daha fazla mücadele edeceğim ve bu arma, bu kulüp ve hepiniz için sahip olduğum her şeyi vereceğim. Türkiye'ye büyük hayaller, hedefler ve tutkularla geldim. Bu kulüp ve inanılmaz taraftarlarıyla birlikte özel bir şey başarmak için buraya geldim.

Futbol sadece galibiyetlerden ibaret değildir. Aynı zamanda acı anlarda birlikte durabilmek, başarısızlıklardan ders çıkarmak ve daha güçlü geri dönmektir. Gerçekten inanıyorum ki zor geceler bizi daha güçlü yapacak ve bu muhteşem kulübe başarılar ve kupalar kazandırana kadar mücadele etmeyi asla bırakmayacağım.

En zor anlarda bile her zaman arkamızda durduğunuz için teşekkür ederim. Desteğiniz bize güç veriyor. Hep birlikte yeniden ayağa kalkacağız." ifadelerini kullandı.





  PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 32 23 5 4 73 27 74
2 Fenerbahçe 32 20 10 2 71 34 70
3 Trabzonspor 32 19 9 4 59 35 66
4 Beşiktaş 32 17 8 7 56 36 59
5 Göztepe 32 13 13 6 40 28 52
6 Başakşehir 32 14 9 9 53 34 51
7 Samsunspor 32 12 12 8 43 42 48
8 Rizespor 32 10 10 12 44 46 40
9 Konyaspor 32 10 10 12 42 45 40
10 Kocaelispor 32 9 10 13 26 36 37
11 Gaziantep FK 32 9 10 13 41 54 37
12 Alanyaspor 32 6 16 10 37 38 34
13 Kasımpaşa 32 7 11 14 30 46 32
14 Antalyaspor 32 7 8 17 30 51 29
15 Eyüpspor 32 7 8 17 26 45 29
16 Gençlerbirliği 32 7 7 18 30 45 28
17 Kayserispor 32 5 12 15 24 58 27
18 Karagümrük 32 6 6 20 28 53 24
