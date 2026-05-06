Karşıyaka'da Basatemür beklemede

Burhanettin Basatemür'ün geleceği, Karşıyaka'nın yönetimsel belirsizliği ve basketbol takımının sezonu tamamlaması beklendiği için henüz netleşmeyip kulübün kararını beklemeye devam ediyor.

calendar 06 Mayıs 2026 15:22
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
3'üncü Lig'de Play-Off'ta yine hüsran yaşayıp sezonu 2'nci Lig'e dönme hedefine ulaşamadan tamamlayan Karşıyaka'da sözleşmesi sona eren teknik direktör Burhanettin Basatemür, kulübü bekliyor.

Yeşil-kırmızılılarda sezon boyunca şampiyonluk mücadelesi verirken Fenerbahçe'ye satılan Adem, Berat, Selim, Erhan gibi oyuncuları vitrine çıkaran tecrübeli teknik adama 2'nci Lig ve 3'üncü Lig'den birçok teklif olduğu öğrenildi. Basatemür'ün kararını Karşıyaka'yla görüştükten sonra vereceği konuşuluyor. Nisan ayındaki kongrede başkan adayı bulamayan, bu ay içinde yapılması gereken olağan mali genel kurula seçim maddesi eklenip eklenmeyeceği belirsiz olan Karşıyaka'da yönetim ise karar almak için Süper Lig'de düşme hattında olan basketbol takımının sezonu tamamlamasını bekliyor.

