Altay'dan üyelere aidat çağrısı

Altay, 11 Mayıs'taki genel kurul öncesi aidat borcu bulunan üyelere 8 Mayıs'a kadar ödeme yapmaları için çağrıda bulundu.

calendar 06 Mayıs 2026 15:10
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta kümede kalmayı başaran Altay'da 11 Mayıs Pazartesi günü gerçekleşecek genel kurul öncesi henüz bir başkan adayı çıkmazken, yönetim üyelere aidat çağrısında bulundu.

Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Kulübümüzün 11.05.2026 Pazartesi günü yapılacak olan Genel Kurul Toplantısı'na katılabilmek için tüzüğümüzün ilgili maddesi uyarınca, tüm genel kurul üyelerimizin 2026 yılı aidatı da dahil olmak üzere' aidat borcu bulunmaması ve tüm aidat borçlarının ödenmiş olması gerekmektedir. Kulübümüze aidat borcu bulunan tüm genel kurul üyelerimizin 08.05.2026 Cuma günü sonuna kadar aidat ödemelerini yapmalarını önemle rica ederiz. Aidat borcunu sorgulamak ve banka hesap bilgilerini öğrenmek isteyen genel kurul üyelerimizin 0232 252 33 43 numaralı Kurumsal WhatsApp hattımızla irtibata geçmelerini rica eder bilgilerinize sunarız" denildi.

  PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 32 23 5 4 73 27 74
2 Fenerbahçe 32 20 10 2 71 34 70
3 Trabzonspor 32 19 9 4 59 35 66
4 Beşiktaş 32 17 8 7 56 36 59
5 Göztepe 32 13 13 6 40 28 52
6 Başakşehir 32 14 9 9 53 34 51
7 Samsunspor 32 12 12 8 43 42 48
8 Rizespor 32 10 10 12 44 46 40
9 Konyaspor 32 10 10 12 42 45 40
10 Kocaelispor 32 9 10 13 26 36 37
11 Gaziantep FK 32 9 10 13 41 54 37
12 Alanyaspor 32 6 16 10 37 38 34
13 Kasımpaşa 32 7 11 14 30 46 32
14 Antalyaspor 32 7 8 17 30 51 29
15 Eyüpspor 32 7 8 17 26 45 29
16 Gençlerbirliği 32 7 7 18 30 45 28
17 Kayserispor 32 5 12 15 24 58 27
18 Karagümrük 32 6 6 20 28 53 24
