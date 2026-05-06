Erokspor'da play-off öncesi Osman Özköylü ile yollar ayrıldı

Süper Lig'e yükselmek için play-off finali oynayacak olan Esenler Erokspor, teknik direktör Osman Özköylü ile yollarını ayırdığını açıkladı

calendar 06 Mayıs 2026 15:26
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Erokspor'da play-off öncesi Osman Özköylü ile yollar ayrıldı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Trendyol 1. Lig ekibi Esenler Erokspor'da teknik direktör Osman Özköylü ile yollar ayrıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 2025 yılının mart ayında göreve getirilen 54 yaşındaki teknik adamın sözleşmesinin karşılıklı anlaşılarak feshedildiği belirtildi.

Osman Özköylü ve ekibine katkıları için teşekkür edilerek, kariyerlerinde başarı dileğinde bulunuldu.

1. Lig'de normal sezonu üçüncü sırada tamamlayan Esenler Erokspor, play-off finali oynayacak.

Özköylü, ligin 38. ve son haftasında Atko Grup Pendikspor ile 1-1 berabere kaldıkları maçta "Sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği tarafından tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk edilmişti.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 32 23 5 4 73 27 74
2 Fenerbahçe 32 20 10 2 71 34 70
3 Trabzonspor 32 19 9 4 59 35 66
4 Beşiktaş 32 17 8 7 56 36 59
5 Göztepe 32 13 13 6 40 28 52
6 Başakşehir 32 14 9 9 53 34 51
7 Samsunspor 32 12 12 8 43 42 48
8 Rizespor 32 10 10 12 44 46 40
9 Konyaspor 32 10 10 12 42 45 40
10 Kocaelispor 32 9 10 13 26 36 37
11 Gaziantep FK 32 9 10 13 41 54 37
12 Alanyaspor 32 6 16 10 37 38 34
13 Kasımpaşa 32 7 11 14 30 46 32
14 Antalyaspor 32 7 8 17 30 51 29
15 Eyüpspor 32 7 8 17 26 45 29
16 Gençlerbirliği 32 7 7 18 30 45 28
17 Kayserispor 32 5 12 15 24 58 27
18 Karagümrük 32 6 6 20 28 53 24
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.