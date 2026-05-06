Erokspor'da play-off öncesi Osman Özköylü ile yollar ayrıldı

Trendyol 1. Lig ekibi Esenler Erokspor'da teknik direktör Osman Özköylü ile yollar ayrıldı.



Kulüpten yapılan açıklamada, 2025 yılının mart ayında göreve getirilen 54 yaşındaki teknik adamın sözleşmesinin karşılıklı anlaşılarak feshedildiği belirtildi.



Osman Özköylü ve ekibine katkıları için teşekkür edilerek, kariyerlerinde başarı dileğinde bulunuldu.



1. Lig'de normal sezonu üçüncü sırada tamamlayan Esenler Erokspor, play-off finali oynayacak.



Özköylü, ligin 38. ve son haftasında Atko Grup Pendikspor ile 1-1 berabere kaldıkları maçta "Sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği tarafından tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk edilmişti.



