Oli McBurnie, Acun Ilıcalı'yı haklı çıkardı!

Hull City'nin golcüsü Oli McBurnie, performansıyla kulüp başkanı Acun Ilıcalı'nın sözlerini haklı çıkardı.

calendar 06 Mayıs 2026 11:45
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Oli McBurnie, Acun Ilıcalı'yı haklı çıkardı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Hull City'nin sezon başında kadrosuna kattığı İskoç golcü Oli McBurnie performansıyla adeta sezona damga vurdu. McBurnie, 17 gol ve 7 asistlik katkısıyla takımın play-off yolundaki en kritik isimlerinden biri oldu.

McBurnie için takımın sahibi Acun Ilıcalı'nın sezon başındaki ifadeleri akıllara geldi. Yıldız golcünün transferi sonrası Acun Ilıcalı, 'Bir forvet aldım yeni. Seyretmen lazım. İnanılmaz bir şey. 'McBurnie' bak bu ismi unutma. Bak söylüyorum 15 üzeri gol atacak' ifadelerini kullanmıştı.

Sezonu 17 golle tamamlayan McBurnie, bu sözleri boşa çıkarmadı; Acun Ilıcalı'nın sözleri birebir tuttu.







SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 32 23 5 4 73 27 74
2 Fenerbahçe 32 20 10 2 71 34 70
3 Trabzonspor 32 19 9 4 59 35 66
4 Beşiktaş 32 17 8 7 56 36 59
5 Göztepe 32 13 13 6 40 28 52
6 Başakşehir 32 14 9 9 53 34 51
7 Samsunspor 32 12 12 8 43 42 48
8 Rizespor 32 10 10 12 44 46 40
9 Konyaspor 32 10 10 12 42 45 40
10 Kocaelispor 32 9 10 13 26 36 37
11 Gaziantep FK 32 9 10 13 41 54 37
12 Alanyaspor 32 6 16 10 37 38 34
13 Kasımpaşa 32 7 11 14 30 46 32
14 Antalyaspor 32 7 8 17 30 51 29
15 Eyüpspor 32 7 8 17 26 45 29
16 Gençlerbirliği 32 7 7 18 30 45 28
17 Kayserispor 32 5 12 15 24 58 27
18 Karagümrük 32 6 6 20 28 53 24
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.