Ognjen Mimovic, Fenerbahçe'ye dönüyor

2024-2025 sezonu başında Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevine getirilen Jose Mourinho, ara transfer döneminde kadroya katılan isim için "Yetersiz" raporu vermiş ve söz konusu oyuncu geldikten kısa bir süre sonra kiralık gönderilmişti.
MIMOVIC FENERBAHÇE'YE DÖNÜYOR
Jose Mourinho'nun olumsuz rapor verdiği o isim Ognjen Mimovic'ti. Son olarak Pafos'a kiralanan 21 yaşındaki sağ bek, sezon sonunda sarı-lacivertlilere dönmeye hazırlanıyor. Kıbrıs Rum Kesimi ekibi, Milliyet'e göre Mimovic'in 6 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanmayı düşünmüyor.
Fenerbahçe, Kızılyıldız'dan 6.7 milyon euroya transfer ettiği Ognjen Mimovic'i önce Zenit daha sonra Pafos'a kiralamıştı.
TEDESCO'NUN GELDİĞİ GÜN GÖNDERİLMİŞTİ
Ognjen Mimovic, Domenico Tedesco'nun Fenerbahçe'ye imza attığı gün Güney Kıbrıs Rum Kesimi temsilcisinin yolunu tutmuştu.
2029 YAZINA KADAR SÖZLEŞMESİ VAR
Fenerbahçe'nin yeni sezon planları arasında yer almayan Ognjen Mimovic'in sarı-lacivertlilerle 3 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.
MIMOVIC FENERBAHÇE'YE DÖNÜYOR
Jose Mourinho'nun olumsuz rapor verdiği o isim Ognjen Mimovic'ti. Son olarak Pafos'a kiralanan 21 yaşındaki sağ bek, sezon sonunda sarı-lacivertlilere dönmeye hazırlanıyor. Kıbrıs Rum Kesimi ekibi, Milliyet'e göre Mimovic'in 6 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanmayı düşünmüyor.
Fenerbahçe, Kızılyıldız'dan 6.7 milyon euroya transfer ettiği Ognjen Mimovic'i önce Zenit daha sonra Pafos'a kiralamıştı.
TEDESCO'NUN GELDİĞİ GÜN GÖNDERİLMİŞTİ
Ognjen Mimovic, Domenico Tedesco'nun Fenerbahçe'ye imza attığı gün Güney Kıbrıs Rum Kesimi temsilcisinin yolunu tutmuştu.
2029 YAZINA KADAR SÖZLEŞMESİ VAR
Fenerbahçe'nin yeni sezon planları arasında yer almayan Ognjen Mimovic'in sarı-lacivertlilerle 3 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.