Okan Buruk'tan forvete özel transfer isteği!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, forvet transferi için yönetimden özel bir talepte bulundu.
Galatasaray'da Mauro Icardi ile sezon sonunda yollar ayrılacak.
Okan Buruk, Victor Osimhen'in yokluğunda istenen performansı sergileyemeyen Icardi'nin vedasının ardından Osimhen'in arkasına daha genç, atletik ve gelecek vaat eden bir santrfor transfer edilmesini istiyor.
Galatasaray, ayrıca yerli bir forvet takviyesi de yapmak istiyor ve Başakşehir'den Yıldırım ile ilgileniyor.
Sarı-kırmızılılarda yaz transfer döneminde forvet takviyesi konusunda önemli gelişmeler yaşanması bekleniyor.
