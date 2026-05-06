Pelicans'ın başantrenör adayı finalistleri belli oldu

New Orleans Pelicans'ın boş durumdaki başantrenörlük görevi için dört finalist belirlediği bildirildi.

calendar 06 Mayıs 2026 11:27
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Haberlere göre finalist listesinde Milwaukee Bucks yardımcı antrenörleri Darvin Ham ve Rajon Rondo'nun yanı sıra Brooklyn Nets yardımcı koçu Steve Hetzel ile San Antonio Spurs yardımcı koçu Sean Sweeney yer alıyor.

Listede dikkat çeken detaylardan biri ise sezonu geçici başantrenör olarak tamamlayan James Borrego'nun yer almaması oldu.

Borrego, Pelicans'ın Willie Green'i sezonun ilk 12 maçının ardından görevden almasının ardından takımın başına geçmişti. New Orleans ekibi onun yönetiminde sezonu 24 galibiyet ve 46 mağlubiyetle tamamladı.

Öte yandan Pelicans'ın aday listesine Orlando Magic'ten kısa süre önce kovulan Jamahl Mosley'i de ekleyebileceği konuşuluyor. New Orleans yönetiminin, Mosley'nin Orlando'dan ayrılma ihtimaline karşı aylardır deneyimli koçu yakından takip ettiği belirtildi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 32 23 5 4 73 27 74
2 Fenerbahçe 32 20 10 2 71 34 70
3 Trabzonspor 32 19 9 4 59 35 66
4 Beşiktaş 32 17 8 7 56 36 59
5 Göztepe 32 13 13 6 40 28 52
6 Başakşehir 32 14 9 9 53 34 51
7 Samsunspor 32 12 12 8 43 42 48
8 Rizespor 32 10 10 12 44 46 40
9 Konyaspor 32 10 10 12 42 45 40
10 Kocaelispor 32 9 10 13 26 36 37
11 Gaziantep FK 32 9 10 13 41 54 37
12 Alanyaspor 32 6 16 10 37 38 34
13 Kasımpaşa 32 7 11 14 30 46 32
14 Antalyaspor 32 7 8 17 30 51 29
15 Eyüpspor 32 7 8 17 26 45 29
16 Gençlerbirliği 32 7 7 18 30 45 28
17 Kayserispor 32 5 12 15 24 58 27
18 Karagümrük 32 6 6 20 28 53 24
