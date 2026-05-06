Pelicans'ın başantrenör adayı finalistleri belli oldu

New Orleans Pelicans'ın boş durumdaki başantrenörlük görevi için dört finalist belirlediği bildirildi.



Haberlere göre finalist listesinde Milwaukee Bucks yardımcı antrenörleri Darvin Ham ve Rajon Rondo'nun yanı sıra Brooklyn Nets yardımcı koçu Steve Hetzel ile San Antonio Spurs yardımcı koçu Sean Sweeney yer alıyor.



Listede dikkat çeken detaylardan biri ise sezonu geçici başantrenör olarak tamamlayan James Borrego'nun yer almaması oldu.



Borrego, Pelicans'ın Willie Green'i sezonun ilk 12 maçının ardından görevden almasının ardından takımın başına geçmişti. New Orleans ekibi onun yönetiminde sezonu 24 galibiyet ve 46 mağlubiyetle tamamladı.



Öte yandan Pelicans'ın aday listesine Orlando Magic'ten kısa süre önce kovulan Jamahl Mosley'i de ekleyebileceği konuşuluyor. New Orleans yönetiminin, Mosley'nin Orlando'dan ayrılma ihtimaline karşı aylardır deneyimli koçu yakından takip ettiği belirtildi.



