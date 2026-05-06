Gradey Dick takasa açık, süresinin azalmasından rahatsız

Toronto Raptors guardı Gradey Dick'in, hayal kırıklığıyla geçen 2025-26 sezonunun ardından takımdan ayrılmaya açık olduğu öne sürüldü.



Raptors, playoffların ilk turunda Cleveland Cavaliers'a karşı seriyi zorlayarak dikkat çekici bir sezon geçirse de, organizasyonu kritik bir yaz dönemi bekliyor. Takımın geleceğine yönelik alınacak kararlar arasında Gradey Dick'in durumu da önemli başlıklardan biri haline geldi.



Sportsnet'ten Michael Grange'in haberine göre genç oyuncu, sezonun ikinci yarısında rotasyondaki rolünün ciddi şekilde azalmasının ardından olası bir takasa sıcak bakıyor.



Grange haberinde şu ifadeleri kullandı:



"Yaklaşık 6 milyon dolar seviyesindeki bir kontrat Raptors'ı gelecek sezon vergi sınırının altında tutabilir ancak başka takımlardan daha yüksek teklifler gelebilir. Raptors ayrıca 2023 draftında ilk turdan seçilen Gradey Dick'i bu yaz başka bir takımın maaş boşluğuna takas ederek daha fazla finansal esneklik yaratabilir. Kaynaklara göre oyuncu da All-Star arasından sonra anlamlı dakikalardan tamamen uzaklaştırıldığı için böyle bir takasa sıcak bakıyor."



2023 NBA Draftı'nda 13. sıradan seçilen Dick, Toronto'daki ilk iki sezonunda umut verici performanslar sergilemişti. Özellikle geçen sezon oynadığı ikinci yılında maç başına 14.4 sayı, 3.6 ribaund ve 1.8 asist ortalamaları yakalamıştı.



Ancak 2025-26 sezonunda Darko Rajakovic'in rotasyonundaki yerini büyük ölçüde kaybetti. Genç oyuncu bu sezon yalnızca 14 dakika ortalama süre alırken 6 sayı ve 1.9 ribaund ortalamalarında kaldı.



Raptors'ın Dick için 2026-27 sezonuna yönelik 7.13 milyon dolarlık takım opsiyonu bulunuyor. 22 yaşındaki oyuncu ayrıca bu yaz çaylak kontratı uzatma hakkına sahip olacak.



