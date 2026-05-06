05 Mayıs
Beşiktaş-Konyaspor
0-1
05 Mayıs
Arsenal-Atletico Madrid
1-0
06 Mayıs
Deportivo Riestra-Gremio
01:00
06 Mayıs
Recoleta-Santos FC
03:30
06 Mayıs
Deportivo Cuenca-San Lorenzo
05:00

Arsenal 20 yıl sonra Şampiyonlar Ligi finalinde!

Arsenal, Atletico Madrid'i toplamda 2-1'lik skorla mağlup ederek UEFA Şampiyonlar Ligi'nde finale yükseldi.

calendar 05 Mayıs 2026 23:52 | Son Güncelleme Tarihi: 06 Mayıs 2026 00:18
Haber: Sporx.com ve AA, Fotoğraf: AA
UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında Arsenal ile Atletico Madrid karşı karşıya geldi. Emirates'te oynanan mücadeleyi ev sahibi Arsenal 1-0'lık skorla kazandı.

İki takımın da savunma güvenliğini ön planda tuttuğu mücadelenin ilk yarısında, oyunu yarı alanında kabullenen İspanyol temsilcisi ani ataklarla etkili olmaya çalıştı.

Yarım saatlik bölümün ardından baskısını iyice artıran Arsenal, aradığı golü 45. dakikada buldu. Gyökeres'in sağ taraftan ceza alanına gönderdiği topu kontrol eden Trossard'ın yerden şutunda, kaleci Oblak'tan dönen meşin yuvarlağı Saka tamamlayarak takımının soyunma odasına 1-0 önde gitmesini sağladı.

İspanyol temsilcisi, ikinci yarının hemen başında beraberlik şansını yakaladı ancak kaleci Raya'dan sıyrılan Giuliano Simeone, Gabriel'in müdahalesiyle topa istediği gibi vuramadı.

66. dakikada hızlı gelişen Arsenal atağında, Piero Hincapie'nin sol taraftan ceza alanına gönderdiği topa ceza alanındaki Gyökeres karşı karşıya pozisyonda bekletmeden vurdu. Meşin yuvarlak üstten auta gitti.

1-1 biten ilk maçın ardından Arsenal, bu sonuçla birlikte adını UEFA Şampiyonlar Ligi finaline yazdırdı.

20 YIL SONRA FİNALDELER

İngiliz devi, daha önce 2006 yılında UEFA Şampiyonlar Ligi finaline yükselmiş ve 10 kişi kaldığı maçta Barcelona'ya 2-1 kaybetmişti.

SAKA YARI FİNALİ BOŞ GEÇMEDİ

Sakatlıktan dönmesiyle takımına nefes aldıran Bukayo Saka, üst üste iki sezon turnuvanın yarı finalinde gol atan Arsenal tarihindeki ilk futbolcu oldu.

Geçen sezon deplasmanda 2-1 kaybettikleri Paris Saint-Germain maçında takımının tek golünü kaydeden 24 yaşındaki Saka, bu sezon da Atletico Madrid karşısında takımını öne geçiren golü attı.

ATLETICO, 10 YILLIK FİNAL HASRETİNİ BİTİREMEDİ

2013/14 ve 2015/16 sezonlarında finale yükselen Atletico Madrid, 2016/17 sezonunda yine yarı finale çıkmıştı. Atletico Madrid, 10 yıl sonra tekrar finale yükselme fırsatını geri çevirmiş oldu.

FİNALDE RAKİP YA PSG YA BAYERN MÜNİH

Arsenal'in finaldeki rakibi Paris Saint-Germain - Bayern Münih eşleşmesinin galibi olacak. İki takım arasında oynanan Paris'teki ilk maçı PSG 5-4''lük skorla kazanmıştı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 32 23 5 4 73 27 74
2 Fenerbahçe 32 20 10 2 71 34 70
3 Trabzonspor 32 19 9 4 59 35 66
4 Beşiktaş 32 17 8 7 56 36 59
5 Göztepe 32 13 13 6 40 28 52
6 Başakşehir 32 14 9 9 53 34 51
7 Samsunspor 32 12 12 8 43 42 48
8 Rizespor 32 10 10 12 44 46 40
9 Konyaspor 32 10 10 12 42 45 40
10 Kocaelispor 32 9 10 13 26 36 37
11 Gaziantep FK 32 9 10 13 41 54 37
12 Alanyaspor 32 6 16 10 37 38 34
13 Kasımpaşa 32 7 11 14 30 46 32
14 Antalyaspor 32 7 8 17 30 51 29
15 Eyüpspor 32 7 8 17 26 45 29
16 Gençlerbirliği 32 7 7 18 30 45 28
17 Kayserispor 32 5 12 15 24 58 27
18 Karagümrük 32 6 6 20 28 53 24
