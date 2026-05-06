Arsenal 20 yıl sonra Şampiyonlar Ligi finalinde!

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında Arsenal ile Atletico Madrid karşı karşıya geldi. Emirates'te oynanan mücadeleyi ev sahibi Arsenal 1-0'lık skorla kazandı.İki takımın da savunma güvenliğini ön planda tuttuğu mücadelenin ilk yarısında, oyunu yarı alanında kabullenen İspanyol temsilcisi ani ataklarla etkili olmaya çalıştı.Yarım saatlik bölümün ardından baskısını iyice artıran Arsenal, aradığı golü 45. dakikada buldu. Gyökeres'in sağ taraftan ceza alanına gönderdiği topu kontrol eden Trossard'ın yerden şutunda, kaleci Oblak'tan dönen meşin yuvarlağı Saka tamamlayarak takımının soyunma odasına 1-0 önde gitmesini sağladı.İspanyol temsilcisi, ikinci yarının hemen başında beraberlik şansını yakaladı ancak kaleci Raya'dan sıyrılan Giuliano Simeone, Gabriel'in müdahalesiyle topa istediği gibi vuramadı.66. dakikada hızlı gelişen Arsenal atağında, Piero Hincapie'nin sol taraftan ceza alanına gönderdiği topa ceza alanındaki Gyökeres karşı karşıya pozisyonda bekletmeden vurdu. Meşin yuvarlak üstten auta gitti.1-1 biten ilk maçın ardından Arsenal, bu sonuçla birlikte adını UEFA Şampiyonlar Ligi finaline yazdırdı.İngiliz devi, daha önce 2006 yılında UEFA Şampiyonlar Ligi finaline yükselmiş ve 10 kişi kaldığı maçta Barcelona'ya 2-1 kaybetmişti.Sakatlıktan dönmesiyle takımına nefes aldıran Bukayo Saka, üst üste iki sezon turnuvanın yarı finalinde gol atan Arsenal tarihindeki ilk futbolcu oldu.Geçen sezon deplasmanda 2-1 kaybettikleri Paris Saint-Germain maçında takımının tek golünü kaydeden 24 yaşındaki Saka, bu sezon da Atletico Madrid karşısında takımını öne geçiren golü attı.2013/14 ve 2015/16 sezonlarında finale yükselen Atletico Madrid, 2016/17 sezonunda yine yarı finale çıkmıştı. Atletico Madrid, 10 yıl sonra tekrar finale yükselme fırsatını geri çevirmiş oldu.Arsenal'in finaldeki rakibi Paris Saint-Germain - Bayern Münih eşleşmesinin galibi olacak. İki takım arasında oynanan Paris'teki ilk maçı PSG 5-4''lük skorla kazanmıştı.