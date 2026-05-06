Serdal Adalı'dan maç sonu flaş hamle!

Beşiktaş, Türkiye Kupası yarı finalinde evinde Konyaspor'a 90+8'de penaltıdan Enis Bardhi'nin attığı golle 1-0 mağlup oldu. Bu sonuçla siyah beyazlılar kupaya veda etti. Konyaspor ise finale yükseldi.



İSTİFA SESLERİ YÜKSELDİ



Karşılaşma sonrasında hem yönetime hem de Sergen Yalçın'a tribünlerde 'istifa' sesleri yükseldi.



MAÇ SONRASI SOYUNMA ODASINA İNDİ



Beşiktaş başkanı Serdal Adalı ve yöneticilerin maç sonu soyunma odasına indiği öğrenildi. Adalı bir süre sonra stadyumdan ayrıldı.



