05 Mayıs
Beşiktaş-Konyaspor
0-1
05 Mayıs
Arsenal-Atletico Madrid
1-0
06 Mayıs
Deportivo Riestra-Gremio
01:00
06 Mayıs
Recoleta-Santos FC
03:30
06 Mayıs
Deportivo Cuenca-San Lorenzo
05:00

Serdal Adalı'dan maç sonu flaş hamle!

Beşiktaş başkanı Serdal Adalı ve yöneticiler Konyaspor maçı sonrası soyunma odasına indi.

calendar 06 Mayıs 2026 00:10
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Serdal Adalı'dan maç sonu flaş hamle!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Beşiktaş, Türkiye Kupası yarı finalinde evinde Konyaspor'a 90+8'de penaltıdan Enis Bardhi'nin attığı golle 1-0 mağlup oldu. Bu sonuçla siyah beyazlılar kupaya veda etti. Konyaspor ise finale yükseldi.

İSTİFA SESLERİ YÜKSELDİ

Karşılaşma sonrasında hem yönetime hem de Sergen Yalçın'a tribünlerde 'istifa' sesleri yükseldi.

MAÇ SONRASI SOYUNMA ODASINA İNDİ

Beşiktaş başkanı Serdal Adalı ve yöneticilerin maç sonu soyunma odasına indiği öğrenildi. Adalı bir süre sonra stadyumdan ayrıldı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 32 23 5 4 73 27 74
2 Fenerbahçe 32 20 10 2 71 34 70
3 Trabzonspor 32 19 9 4 59 35 66
4 Beşiktaş 32 17 8 7 56 36 59
5 Göztepe 32 13 13 6 40 28 52
6 Başakşehir 32 14 9 9 53 34 51
7 Samsunspor 32 12 12 8 43 42 48
8 Rizespor 32 10 10 12 44 46 40
9 Konyaspor 32 10 10 12 42 45 40
10 Kocaelispor 32 9 10 13 26 36 37
11 Gaziantep FK 32 9 10 13 41 54 37
12 Alanyaspor 32 6 16 10 37 38 34
13 Kasımpaşa 32 7 11 14 30 46 32
14 Antalyaspor 32 7 8 17 30 51 29
15 Eyüpspor 32 7 8 17 26 45 29
16 Gençlerbirliği 32 7 7 18 30 45 28
17 Kayserispor 32 5 12 15 24 58 27
18 Karagümrük 32 6 6 20 28 53 24
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.