05 Mayıs
Beşiktaş-Konyaspor
0-1
05 Mayıs
Arsenal-Atletico Madrid
1-0
06 Mayıs
Deportivo Riestra-Gremio
01:00
06 Mayıs
Recoleta-Santos FC
03:30
06 Mayıs
Deportivo Cuenca-San Lorenzo
05:00

Dev maç avcısı İlhan Palut: Dört büyükleri dize getirdi!

İlhan Palut yönetimindeki Konyaspor, hem ligde hem kupada Türk futbolunun dört büyüğüne karşı dikkat çeken galibiyetlere imza attı.

calendar 05 Mayıs 2026 23:19 | Son Güncelleme Tarihi: 05 Mayıs 2026 23:20
Fotoğraf: AA
Dev maç avcısı İlhan Palut: Dört büyükleri dize getirdi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



İlhan Palut'un sezon ortasında devraldığı Konyaspor, hem Süper Lig'de hem de Türkiye Kupası'nda elde ettiği sonuçlarla adından söz ettirmeyi başardı.

Takımın başına geçtikten kısa süre sonra sahasında Galatasaray'a karşı alınan 2-0'lık galibiyet, takıma ligde 12 maç sonra 3 puana uzanmasını sağladı.

FENERBAHÇE'Yİ KUPADA SAF DIŞI BIRAKTI

Devam eden haftalarda; ligde ve kupada çıktığı 8 karşılaşmada 1 mağlubiyet alan İlhan Palut'un öğrencileri, Türkiye Kupası Çeyrek Final mücadelesinde sahasında Fenerbahçe'yi 120+2. dakikada bulduğu penaltı golüyle 1-0 mağlup ederek, hem yükselişini sürdürdü hem de kupada yarı finale kaldı.

SAHASINDA TRABZONSPOR'A ŞANS TANIMADI

Kupada oynanan Fenerbahçe maçından yalnızca altı gün sonra 2.'lik mücadelesi veren Trabzonspor'u ağırlayan Konyaspor, dişli rakibini 2-1 ile geçmeyi başardı.

SON OLARAK ADINI FİNALE YAZDIRDI

İlhan Palut önderliğinde yürüyüşünü sürdüren Konyaspor, son olarak kupanın favorilerinden Beşiktaş'ı deplasmanda 1-0 mağlup ederek adını finale yazdırdı.

Bu sonuçlarla birlikte İlhan Palut ve öğrencileri, Türk futbolunun "dört büyükleri"ne karşı elde ettikleri galibiyet serisiyle dikkat çekici bir başarıya imza attı. 

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 32 23 5 4 73 27 74
2 Fenerbahçe 32 20 10 2 71 34 70
3 Trabzonspor 32 19 9 4 59 35 66
4 Beşiktaş 32 17 8 7 56 36 59
5 Göztepe 32 13 13 6 40 28 52
6 Başakşehir 32 14 9 9 53 34 51
7 Samsunspor 32 12 12 8 43 42 48
8 Rizespor 32 10 10 12 44 46 40
9 Konyaspor 32 10 10 12 42 45 40
10 Kocaelispor 32 9 10 13 26 36 37
11 Gaziantep FK 32 9 10 13 41 54 37
12 Alanyaspor 32 6 16 10 37 38 34
13 Kasımpaşa 32 7 11 14 30 46 32
14 Antalyaspor 32 7 8 17 30 51 29
15 Eyüpspor 32 7 8 17 26 45 29
16 Gençlerbirliği 32 7 7 18 30 45 28
17 Kayserispor 32 5 12 15 24 58 27
18 Karagümrük 32 6 6 20 28 53 24
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.