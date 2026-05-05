Dev maç avcısı İlhan Palut: Dört büyükleri dize getirdi!

İLHAN PALUT



— Sporx (@sporx) May 5, 2026

İlhan Palut'un sezon ortasında devraldığı Konyaspor, hem Süper Lig'de hem de Türkiye Kupası'nda elde ettiği sonuçlarla adından söz ettirmeyi başardı.Takımın başına geçtikten kısa süre sonra sahasında Galatasaray'a karşı alınan 2-0'lık galibiyet, takıma ligde 12 maç sonra 3 puana uzanmasını sağladı.Devam eden haftalarda; ligde ve kupada çıktığı 8 karşılaşmada 1 mağlubiyet alan İlhan Palut'un öğrencileri, Türkiye Kupası Çeyrek Final mücadelesinde sahasında Fenerbahçe'yi 120+2. dakikada bulduğu penaltı golüyle 1-0 mağlup ederek, hem yükselişini sürdürdü hem de kupada yarı finale kaldı.Kupada oynanan Fenerbahçe maçından yalnızca altı gün sonra 2.'lik mücadelesi veren Trabzonspor'u ağırlayan Konyaspor, dişli rakibini 2-1 ile geçmeyi başardı.İlhan Palut önderliğinde yürüyüşünü sürdüren Konyaspor, son olarak kupanın favorilerinden Beşiktaş'ı deplasmanda 1-0 mağlup ederek adını finale yazdırdı.Bu sonuçlarla birlikte İlhan Palut ve öğrencileri, Türk futbolunun "dört büyükleri"ne karşı elde ettikleri galibiyet serisiyle dikkat çekici bir başarıya imza attı.