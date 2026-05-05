05 Mayıs
Beşiktaş-Konyaspor
0-1
Marko Jevtovic: ''Bu büyük camiada hedefimiz kupaydı''

Türkiye Kupası'nda finale kalan Konyaspor'da Marko Jevtovic maç sonu konuştu.

calendar 05 Mayıs 2026 23:37
Fotoğraf: AA
Ziraat Türkiye Kupası'nda finale kalan Konyaspor'da Marko Jevtovic maç sonu açıklamalarda bulundu.

Finale kalmanın sezon başı hedefi olduğunu vurgulayan Jevtovic, "Tarifi zor duygular... İnanılmaz gerçekten. Konyaspor gibi büyük bir camiada hedefimiz kupaydı, sezon başlarken kupa hedefimizdeydi. Çok gururluyum. Gösterdiğimiz gayret beni mutlu ediyor. Sahada ne istediğimizi gösteren bir takım vardı. Şükürler olsun ki galip geldik ve finale gitmeye hak kazandık.'' dedi.

Marko Jevtovic sözlerine şu cümlelerle devam etti:

''Finale çok iyi hazırlanacağız. Şimdiden hazırlanmalıyız. Finalde de her şeyimizi kazanmak için vereceğiz."
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 32 23 5 4 73 27 74
2 Fenerbahçe 32 20 10 2 71 34 70
3 Trabzonspor 32 19 9 4 59 35 66
4 Beşiktaş 32 17 8 7 56 36 59
5 Göztepe 32 13 13 6 40 28 52
6 Başakşehir 32 14 9 9 53 34 51
7 Samsunspor 32 12 12 8 43 42 48
8 Rizespor 32 10 10 12 44 46 40
9 Konyaspor 32 10 10 12 42 45 40
10 Kocaelispor 32 9 10 13 26 36 37
11 Gaziantep FK 32 9 10 13 41 54 37
12 Alanyaspor 32 6 16 10 37 38 34
13 Kasımpaşa 32 7 11 14 30 46 32
14 Antalyaspor 32 7 8 17 30 51 29
15 Eyüpspor 32 7 8 17 26 45 29
16 Gençlerbirliği 32 7 7 18 30 45 28
17 Kayserispor 32 5 12 15 24 58 27
18 Karagümrük 32 6 6 20 28 53 24
