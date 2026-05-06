05 Mayıs
Beşiktaş-Konyaspor
0-1
05 Mayıs
Arsenal-Atletico Madrid
1-0
06 Mayıs
Deportivo Riestra-Gremio
01:00
06 Mayıs
Recoleta-Santos FC
03:30
06 Mayıs
Deportivo Cuenca-San Lorenzo
05:00

Junior Olaitan: "Tüm sorumluluk benim"

Beşiktaş'ta Junior Olaitan, Konyaspor maçında son dakikada yaptırdığı penaltı sonrası sosyal medyadan paylaşım yaparak tüm sorumluluğu üstlendi ve taraftardan özür diledi.

calendar 06 Mayıs 2026 00:13 | Son Güncelleme Tarihi: 06 Mayıs 2026 00:32
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde sahasında Konyaspor'a 1-0 mağlup olarak kupaya veda etti.

Mücadelenin 90+5. dakikasında Junior Olaitan'ın Kazeem Olaigbe'ye yaptığı faul sonrası kazanılan penaltıyı Enis Bardhi gole çevirirken, siyah-beyazlılar final şansını kaybetti. 

Karşılaşmanın ardından hataya sebep olan isim Junior Olaitan, sosyal medya hesabından üst üste paylaşımlarda bulundu.

Olaitan ilk paylaşımında, "Sevgili Beşiktaş ailesi, Futbolda insanın aklında kalan anlar vardır ve bu da uzun süre aklımda kalacak anlardan biri. Takım olarak her şeyimizi verdik. Birlikte mücadele ettik, birlikte çabaladık ve bu kulüp ve sizler için neler başarabileceğimize birlikte inandık. Bu yüzden, böylesine kritik bir anda yaptığım hatanın, finale ulaşma şansımızı kaybetmemize neden olduğunu bilmek çok acı veriyor.

Tüm sorumluluğu üstleniyorum. Hiçbir mazeretim yok. Sadece hayal kırıklığı ve takım arkadaşlarımı ve sizleri, taraftarları hayal kırıklığına uğrattığım için duyduğum gerçek bir pişmanlık var.

Bu armayı taşımak, hafife almadığım bir ayrıcalık. Sahaya her çıktığımda, gururla, özveriyle ve bu kulüp için her şeyimi verme niyetiyle çıkıyorum. Bu değişmeyecek. Aksine, bu an, daha güçlü bir şekilde geri dönme, gelişme ve sizin güveninizi boşa çıkarmama kararlılığımı daha da güçlendiriyor.

Hayal kırıklığınızı anlıyorum ve bunu hissetmeye hakkınız var. Tek isteğim, her zaman olduğu gibi bizimle ve benimle birlikte olmaya devam etmeniz. Desteğiniz, özellikle böyle anlarda, her şey demek. Hepiniz beni affedin ve özrümü kabul edin, çok üzgünüm  Öğreneceğiz. Büyüyeceğiz. Ve birlikte tekrar mücadele edeceğiz." ifadelerini kullandı.



"TÜM SORUMLULUK BENİM"

23 yaşındaki futbolcu yaptığı ikinci paylaşımda ise, "Bu gecedeki olayların tüm sorumluluğunu üstleniyorum. Umarım hepiniz beni affedersiniz ve umarım ben de kendimi affedebilirim çünkü bu çok acı veriyor. Hepinizin nasıl hissettiğini biliyorum, çok üzgünüm. Hatalarımdan ders çıkaracağım ve gelecek sezon daha iyi olacak, inşallah." ifadelerine yer verdi.



TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 32 23 5 4 73 27 74
2 Fenerbahçe 32 20 10 2 71 34 70
3 Trabzonspor 32 19 9 4 59 35 66
4 Beşiktaş 32 17 8 7 56 36 59
5 Göztepe 32 13 13 6 40 28 52
6 Başakşehir 32 14 9 9 53 34 51
7 Samsunspor 32 12 12 8 43 42 48
8 Rizespor 32 10 10 12 44 46 40
9 Konyaspor 32 10 10 12 42 45 40
10 Kocaelispor 32 9 10 13 26 36 37
11 Gaziantep FK 32 9 10 13 41 54 37
12 Alanyaspor 32 6 16 10 37 38 34
13 Kasımpaşa 32 7 11 14 30 46 32
14 Antalyaspor 32 7 8 17 30 51 29
15 Eyüpspor 32 7 8 17 26 45 29
16 Gençlerbirliği 32 7 7 18 30 45 28
17 Kayserispor 32 5 12 15 24 58 27
18 Karagümrük 32 6 6 20 28 53 24
