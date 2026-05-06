İlhan Palut: 'Bu akşam huzurlu olacağız'

Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, Beşiktaş maçı sonrası açıklamalarda bulundu.



"İLK YARI BİZİM ADIMIZA KONUŞACAK BİR ŞEY YOK"



Beşiktaş'ın gücüne vurgu yapan Palut, "Beşiktaş güçlü bir takım. Bu periyotta tamamen konsantrasyonunu Türkiye Kupası'na çevirmiş bir ekip. Üstüne de oynaması kolay olmayan bir atmosfer vardı. İlk yarı bizim adımıza konuşacak hiçbir şey yok. Tamamen Beşiktaş'ın baskısı altında geçen bir ilk yarı oldu. Ne baskıya çıkabildik ne de topu tutabildik. Beşiktaş'ın daha güçlü presini bekliyorduk" dedi.



"ÖYLE BİR DAKİKADA PENALTI OLDU Kİ TELAFİSİ OLMADI"



İlk yarıyı gol yemeden tamamlamanın kendilerini oyunda tuttuğunu belirten Palut, "İkinci yarı daha dengeli bir oyun vardı. Korner ve şut istatistikleri Beşiktaş adına daha iyiydi. Ama böyle maçlarda bir fırsat beklersiniz. Çok iyi bir kontratak ya da kritik bir an… Öyle bir dakikada penaltı oldu ki Beşiktaş için telafisi olmadı. Top bizdeyken pozitif futbolu tam sergileyemesek de oyuncular çok iyi savaştı" ifadelerini kullandı.



"BU AKŞAM HUZURLU OLACAĞIZ"



Final hedeflerine de değinen tecrübeli çalıştırıcı, "Bir final var. Çok çabuk bir şekilde finale adapte olmalıyız. Lig maçlarımız da devam ediyor. Futbolda kimseye rahat yok. Bu akşam huzurlu olacağız ama yarından itibaren önümüzdeki sürecin planlarını yapacağız" diye konuştu.



"TAKIMIN KAZANMA ÖZ GÜVENİNE İHTİYACI VARDI"



Takımın psikolojik durumuna ilişkin gelen soruya yanıt veren Palut, "Bu soru beni zorluyor. Ben göreve 1 beraberlik, 1 mağlubiyetle başladım. Takımın kazanma öz güvenine ihtiyacı vardı" dedi.



"BEN SADECE GÖREVİMİ YAPTIM"



Takımın süreç içindeki gelişimini değerlendiren deneyimli teknik adam, "Recep hocanın sonları, Çağdaş hocanın dönemi ve benim geldiğim ilk zamanlarda uzun süre kazanamayan bir takım vardı. Temel sorun öz güven eksikliğiydi. Ben de bunu negatif anlamda düşünüyordum. Galatasaray maçında alınan galibiyet ve sonrasında yakalanan seri takımın öz güvenini artırdı. Ben sadece görevimi yaptım. Oyuncularımı motive ettim, inandım. Maç maç plan yaptık. Tüm maçları kazanacak kadar oynamadık ama kırılma anları zaman zaman bize yardımcı oldu. Çok ciddi bir takımım var. İstediğimiz oyunu oynayamadığımızda savunma modunu açıyorlar. Bu çok önemli. Disiplin içinde oynuyorlar" ifadelerini kullandı.



"FENERBAHÇE MAÇINA HAZIRLANACAĞIZ"



Önlerindeki sürece dair planlarını da paylaşan Palut, "Bugün dinleneceğiz, yarın izin vereceğiz. Sonrasında Fenerbahçe maçına hazırlanacağız. Aklımızın bir köşesinde Antalya'da oynayacağımız final maçı olacak. Final oynuyorsanız bunu kazanmayı hedeflemelisiniz. 22 Mayıs'ta elimizden geleni yapacağız. İyi oynamaya çalışacağız. Gücümüzün yetmediği anlarda ise savaşma modumuzu açacağız" diyerek sözlerini tamamladı.



BASIN TOPLANTISI





Tüpraş Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Palut, son düdükten sonra büyük bir rahatlık hissettiklerini belirterek, "İnanılmaz bir rahatlama oldu. Biz teknik direktörler stresi kenarda çaresizce yaşıyoruz. 90 dakika inanılmaz stresliydi. Bittikten sonra rahatlama ve huzur hissettim. Buraya kadar gelmişken kupa için her şeyimizi zorlayacağımızı düşünüp güzel hayaller kuruyoruz." ifadelerini kullandı.



Karşılaşmayı da değerlendiren Palut, şunları kaydetti:



"Uzun süredir kupaya odaklanan bir teknik heyet, futbolcu ve taraftar vardı. Rakip güçlü bir takım. Güçlü oyuncuları var. Bunun yanı sıra deplasman takımı için zor bir ambiyans. Bunların hepsi bir araya gelince zor bir maç beklediği aşikardı. Çeyrek finalde Fenerbahçe galibiyeti sonrası final ve kupa hayalleri kurmaya başlayan bir şehir ve bunu çok isteyen bir oyuncu grubu, kazanmak isteyen teknik ekip vardı. İlk yarıda bizim için söylenecek pozitif bir şey yok. Ne doğru baskı yaptık ne de topu ayağımızda tutabildik. Tek iyi yanı birinci ve ikinci bölge savunmasını doğru yapıp net pozisyon vermedik. İlk yarıyı 0-0 bitirmek maçın devamı adına bizim için şanstı. İkinci yarıda oyun dengelendi. Beşiktaş daha etkindi ama iyi oynamadığımız dakikalarda mücadele modunu açtık ve savaştık. Penaltı inanılmaz bir dakikaydı bizim için. Beşiktaş üstünlüğüyle geçen maçta oyuncular inanılmaz mücadele etti. Mücadelelerini bir dakika bırakmadılar. Taraftarımızı evlerine mutlu göndermek camiamız için pozitif bir durum. Oyuncularımın savaşması maçı son dakikada olsa da bize getirdi."



Palut, finalde gönlünden geçen rakibin kim olduğu yönündeki soru üzerine, iki takıma da saygı duyduğunu kaydederek, "Finale çıkan takım o gün elinden geleni verecektir." dedi.



Penaltı pozisyonuyla ilgili de tecrübeli teknik adam, "Ekrandan baktığımda aksiyonun içeride devam ettiğini net şekilde gördüm. İçeride faulün devam edip etmediğini bilmiyorum ama ekrana baktığımda penaltı olduğuna emin oldum." şeklinde konuştu.



