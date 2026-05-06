05 Mayıs
Beşiktaş-Konyaspor
0-1
05 Mayıs
Arsenal-Atletico Madrid
1-0
06 Mayıs
Deportivo Riestra-Gremio
01:00
06 Mayıs
Recoleta-Santos FC
03:30
06 Mayıs
Deportivo Cuenca-San Lorenzo
05:00

Adil Demirbağ: ''Beşiktaş kazanır dedi, çok güldük''

Konyaspor'un tecrübeli futbolcusu Adil Demirbağ maç sonu açıklamalarda bulundu.

05 Mayıs 2026 23:57 | Son Güncelleme Tarihi: 06 Mayıs 2026 00:23
Fotoğraf: AA
Ziraat Türkiye Kupası'nda finale kalan Konyaspor'da Adil Demirbağ maç sonu konuştu.

Final heyecanını dillendiren Adil, "Takım arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. İnanılmaz duygular içindeyim. Kaç gündür aramızda konuşuyorduk, biz bu turu geçeceğiz dedik. Önümüzde final maçı var. Son dakika golüyle kazandık ama aceleci olmamak lazım. Önümüzde bir final maçı var. Rakibimizi bekleyeceğiz. İnşallah Konyaspor kaptanı olarak kupayı kaldırmak istiyorum. Arkadaşlarım bana yardımcı olacaklar inşallah.'' dedi.

Maç hakkında görüşlerini belirten başarılı savunmacı, ''Çok iyi mücadele ettik. Zaman zaman pozisyon verdik, pozisyon da bulduk. Son dakika penaltı golüyle kazandık. Futbolda ruh ortaya koymak lazım, oynanmadan kazanılmıyor.'' sözlerini kullandı.

Beşiktaş kazanır yorumlarını da cevaplandıran Adil Demirbağ şu sözleri kullandı:

''TV'de bir ağabey 'Beşiktaş takır takır oynar kazanır' dedi, ona selam gönderiyorum. Biz ona güldük. Şu an galip Konyaspor, Konyaspor finalde ve rakibini bekleyecek. Ben de Konyaspor kaptanı olarak kupayı kaldırmak istiyorum. Görüşlere saygı duyuyorum. Beşiktaş camiası, Türkiye'nin en büyük camialarından biri. Tabii ki favori görecekler ama Konyaspor da geçmişi belli, kupayı kazanmış bir kulüp, Türkiye'nin en büyük camialarından biri. Camiamız çok büyük, bize inanıyor. İnşallah kupayı kazanmak istiyoruz.''

İlhan Palut hakkında da konuşan takım kaptanı, ''Hoca değişikliği bir havayı değiştirir. İlhan Hoca ilk geldiğinde moral olarak düşen bir takımı yukarı çekmeye çalıştı, başarılı oldu. Stratejileri tuttu. Konyaspor'da daha önce çalıştım hocamla, o bana yardımcı oldu, hocamız takıma dokundu. Çok gizlenecek bir şey yok, biz kenetlendik. Kötü gidişat vardı, kendimize yakıştıramıyorduk, sohbetler ettik, yemekler yedik. Bir aile olduğumuzu hissettirdi hocamız. Aile hissini kazanınca motivasyon ve güç yukarı çıktı. Futbolcuların eşleri, çocukları da rol oynadılar, bizi yukarı çektiler. Onlara da teşekkür ediyorum.'' ifadelerini kullandı.

Son olarak milli takım sorularını cevapsız bırakmayan tecrübeli stoper ''Milli Takım ile Dünya Kupası hayalim var. Her Türk gencinin bu hayali vardır. İyi bir performansım var. İnanıyorum ki Montella hocamız, beni milli takıma davet edecektir, kalpten söylüyorum, inanıyorum buna. Yukarı yönlü bir performansım var. Oradaki arkadaşlarıma, mevkidaşlarıma saygı duyuyorum, hepsi arkadaşım. Konyaspor da büyük bir camia, ben de hak ettiğimi düşünüyorum. İstiyorum, çalışıyorum, ailemden fedakarlık yapıyorum. Çocuklarım çok küçük, uyuyamayınca tesise gidip uyuyorum. Yukarı çıkmak zordur, yukarıda kalmak daha zordur. Ben daha da üste çıkmaya çalışıyorum. Kendime inanıyorum. Hocamız da beni takip ediyordur. Ben inşallah ABD'de olacağıma canı gönülden inanıyorum." diyerek sözlerine nokta koydu.

 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 32 23 5 4 73 27 74
2 Fenerbahçe 32 20 10 2 71 34 70
3 Trabzonspor 32 19 9 4 59 35 66
4 Beşiktaş 32 17 8 7 56 36 59
5 Göztepe 32 13 13 6 40 28 52
6 Başakşehir 32 14 9 9 53 34 51
7 Samsunspor 32 12 12 8 43 42 48
8 Rizespor 32 10 10 12 44 46 40
9 Konyaspor 32 10 10 12 42 45 40
10 Kocaelispor 32 9 10 13 26 36 37
11 Gaziantep FK 32 9 10 13 41 54 37
12 Alanyaspor 32 6 16 10 37 38 34
13 Kasımpaşa 32 7 11 14 30 46 32
14 Antalyaspor 32 7 8 17 30 51 29
15 Eyüpspor 32 7 8 17 26 45 29
16 Gençlerbirliği 32 7 7 18 30 45 28
17 Kayserispor 32 5 12 15 24 58 27
18 Karagümrük 32 6 6 20 28 53 24
