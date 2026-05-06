Aziz Yıldırım, Fenerbahçe başkanlığına aday!

Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Kulübünün seçimli olağanüstü genel kurulunda başkanlığa aday olduğunu açıkladı.

calendar 06 Mayıs 2026 11:55 | Son Güncelleme Tarihi: 06 Mayıs 2026 12:32
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Aziz Yıldırım, Fenerbahçe başkanlığına aday!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, sarı-lacivertli kulüpte gerçekleştirilecek olağanüstü seçimli genel kurulda aday olduğunu açıklarken, diğer adaylara da birleşme çağrısı yaptı.

Hem adaylık hem de birleşme çağrısı yapan Aziz Yıldırım, AA muhabirine yaptığı yazılı açıklamada, "Benim her zaman olduğu gibi zor zamanlarda yoldaşım olan Fenerbahçelilere karşı vicdani bir sorumluluğum var. Çok sevdiğim Fenerbahçe'min geleceğinden endişe etmem nedeniyle, sizlerden gelen çağrıya kulak vererek, şu ana kadar ortaya çıkan başkan adaylarına ve bundan sonra ortaya çıkması muhtemel adaylara bir çağrı yaparak şunları söylemek isterim, Fenerbahçe camiasının bir ve beraber olduğunu göstereceğimiz destansı 120. yıl için Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanlığı'na adayım. Sayın Barış Göktürk ve Sayın Hakan Safi başta olmak üzere, adaylığı söz konusu olan tüm adaylara, benimle beraber olmayı teklif ediyorum. Fenerbahçe camiası bu kaos ortamından ancak birlik ve beraberliği güçlendirerek çıkabilir. Fenerbahçe'de tecrübe ve gençlik birlikte hareket ederse, kimse Fenerbahçe'nin önünde duramaz. Gelin bir olalım, beraber olalım ve Fenerbahçemizi hep birlikte güzel yarınlara taşıyalım." ifadelerini kullandı.

Yaşantısının önemli bir kısmını Fenerbahçe'ye adadığını belirten Yıldırım, "Arkadaşlarımla birlikte görev aldığımız dönemde, Fenerbahçe Spor Kulübünde önemli reformları hayata geçirdik. Yaptığımız tesisler ve kurduğumuz şirketlerle, 3 Temmuz öncesi dönemde sürdürülebilir sportif başarıyı güçlü bir mali yapıyla desteklemeyi başardık. 2024 yılında, sizlerden gelen çağrıya kulak vererek, o dönem Fenerbahçe'yi daha iyi yönetebilmek adına Fenerbahçe başkanlığına aday oldum. 2025 yılında ise 'Gençler görevi devir almalı' söylemiyle, yeni isimlerin önünü açmaya çalıştım. Fenerbahçe'nin gündeminde seçim ve Fenerbahçelilerin gönlünde şampiyonluk özlemi olan bugünlerde; ekonomik ve sportif anlamda kritik bir eşikten geçmekteyiz." görüşlerine yer verdi.  

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 32 23 5 4 73 27 74
2 Fenerbahçe 32 20 10 2 71 34 70
3 Trabzonspor 32 19 9 4 59 35 66
4 Beşiktaş 32 17 8 7 56 36 59
5 Göztepe 32 13 13 6 40 28 52
6 Başakşehir 32 14 9 9 53 34 51
7 Samsunspor 32 12 12 8 43 42 48
8 Rizespor 32 10 10 12 44 46 40
9 Konyaspor 32 10 10 12 42 45 40
10 Kocaelispor 32 9 10 13 26 36 37
11 Gaziantep FK 32 9 10 13 41 54 37
12 Alanyaspor 32 6 16 10 37 38 34
13 Kasımpaşa 32 7 11 14 30 46 32
14 Antalyaspor 32 7 8 17 30 51 29
15 Eyüpspor 32 7 8 17 26 45 29
16 Gençlerbirliği 32 7 7 18 30 45 28
17 Kayserispor 32 5 12 15 24 58 27
18 Karagümrük 32 6 6 20 28 53 24
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.