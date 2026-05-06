UEFA Avrupa Ligi'nde finalistler belli oluyor!

UEFA Avrupa Ligi yarı finallerinin rövanş maçları 7 Mayıs'ta oynanacak ve finalistler belli olacak.

calendar 06 Mayıs 2026 12:48
Haber: AA, Fotoğraf: AA
UEFA Avrupa Ligi'nde finalistler belli oluyor!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



UEFA Avrupa Ligi'nde finale çıkan ekipler 7 Mayıs Perşembe günü belli olacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda, Alman temsilcisi Freiburg ilk maçta 2-1 yenildiği Portekiz ekibi Braga'yı TSİ 22.00'de konuk edecek.

Diğer yarı final rövanşında ise İngiliz ekipleri Aston Villa ile Nottingham Forest karşı karşıya gelecek.

Aston Villa, 1-0 kaybettiği deplasmandaki ilk maçın ardından Nottingham Forest'ı TSİ 22.00'de ağırlayacak.

UEFA Avrupa Ligi'nde final maçı ise 20 Mayıs'ta İstanbul'un ev sahipliğinde Beşiktaş Park'ta yapılacak.

Portekiz ekibi Braga'da forma giyen milli futbolcu Demir Ege Tıknaz, takımının finale çıkması durumunda ülkesinde ve eski kulübünün stadında kupa mücadelesi verecek.

 

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 32 23 5 4 73 27 74
2 Fenerbahçe 32 20 10 2 71 34 70
3 Trabzonspor 32 19 9 4 59 35 66
4 Beşiktaş 32 17 8 7 56 36 59
5 Göztepe 32 13 13 6 40 28 52
6 Başakşehir 32 14 9 9 53 34 51
7 Samsunspor 32 12 12 8 43 42 48
8 Rizespor 32 10 10 12 44 46 40
9 Konyaspor 32 10 10 12 42 45 40
10 Kocaelispor 32 9 10 13 26 36 37
11 Gaziantep FK 32 9 10 13 41 54 37
12 Alanyaspor 32 6 16 10 37 38 34
13 Kasımpaşa 32 7 11 14 30 46 32
14 Antalyaspor 32 7 8 17 30 51 29
15 Eyüpspor 32 7 8 17 26 45 29
16 Gençlerbirliği 32 7 7 18 30 45 28
17 Kayserispor 32 5 12 15 24 58 27
18 Karagümrük 32 6 6 20 28 53 24
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.