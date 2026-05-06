UEFA Avrupa Ligi'nde finalistler belli oluyor!

UEFA Avrupa Ligi'nde finale çıkan ekipler 7 Mayıs Perşembe günü belli olacak.



Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda, Alman temsilcisi Freiburg ilk maçta 2-1 yenildiği Portekiz ekibi Braga'yı TSİ 22.00'de konuk edecek.



Diğer yarı final rövanşında ise İngiliz ekipleri Aston Villa ile Nottingham Forest karşı karşıya gelecek.



Aston Villa, 1-0 kaybettiği deplasmandaki ilk maçın ardından Nottingham Forest'ı TSİ 22.00'de ağırlayacak.



UEFA Avrupa Ligi'nde final maçı ise 20 Mayıs'ta İstanbul'un ev sahipliğinde Beşiktaş Park'ta yapılacak.



Portekiz ekibi Braga'da forma giyen milli futbolcu Demir Ege Tıknaz, takımının finale çıkması durumunda ülkesinde ve eski kulübünün stadında kupa mücadelesi verecek.







