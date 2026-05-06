Süper Lig'den 11 kulüp, PFDK'ye sevk edildi

Trendyol Süper Lig'de 11 kulüp, 32. haftada yaşanan disiplin ihlalleri nedeniyle PFDK'ye sevk edildi.

calendar 06 Mayıs 2026 13:50 | Son Güncelleme Tarihi: 06 Mayıs 2026 13:51
Haber: AA
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Trendyol Süper Lig'den 11 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamada, Süper Lig'in 32. haftasında oynanan maçlarda yaşanan disiplin ihlalleri nedeniyle Gaziantep FK, Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor, Samsunspor, Galatasaray, Zecorner Kayserispor, Hesap.com Antalyaspor, Natura Dünyası Gençlerbirliği, Kasımpaşa ve Kocaelispor'un disipline gönderildiği belirtildi.

Trendyol 1. Lig'den Atakaş Hatayspor, Alagöz Holding Iğdır FK, Amed Sportif Faaliyetler, Özbeyli Bandırmaspor ve Esenler Erokspor'un çeşitli sebeplerle PFDK'ye sevk edildiği aktarıldı.

Gençlerbirliği ile yollarını ayıran teknik direktör Volkan Demirel ile 1. Lig'de normal sezonu üçüncü tamamlayarak play-off finali oynamaya hak kazanan Esenler Erokspor'un teknik direktörü Osman Özköylü'nün tedbirli olarak disipline gönderildiği bildirildi.

 
 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 32 23 5 4 73 27 74
2 Fenerbahçe 32 20 10 2 71 34 70
3 Trabzonspor 32 19 9 4 59 35 66
4 Beşiktaş 32 17 8 7 56 36 59
5 Göztepe 32 13 13 6 40 28 52
6 Başakşehir 32 14 9 9 53 34 51
7 Samsunspor 32 12 12 8 43 42 48
8 Rizespor 32 10 10 12 44 46 40
9 Konyaspor 32 10 10 12 42 45 40
10 Kocaelispor 32 9 10 13 26 36 37
11 Gaziantep FK 32 9 10 13 41 54 37
12 Alanyaspor 32 6 16 10 37 38 34
13 Kasımpaşa 32 7 11 14 30 46 32
14 Antalyaspor 32 7 8 17 30 51 29
15 Eyüpspor 32 7 8 17 26 45 29
16 Gençlerbirliği 32 7 7 18 30 45 28
17 Kayserispor 32 5 12 15 24 58 27
18 Karagümrük 32 6 6 20 28 53 24
