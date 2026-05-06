Hakan Safi'den Aziz Yıldırım'a cevap

Fenerbahçe Kulübü başkan adayı Hakan Safi, Aziz Yıldırım'ın birleşme çağrısına cevap verdi.

calendar 06 Mayıs 2026 13:55 | Son Güncelleme Tarihi: 06 Mayıs 2026 14:31
Haber: Sporx.com
Hakan Safi'den Aziz Yıldırım'a cevap
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Fenerbahçe Kulübü'nün 6-7 Haziran'da yapılacak olağanüstü seçimli genel kurulunda başkanlığa aday olan Aziz Yıldırım, adaylığını açıklayan diğer isimler olan Barış Göktürk ve Hakan Safi'ye birleşme çağrısı yapmıştı.

Hakan Safi, Aziz Yıldırım'ın çağrısı sonrası açıklama yaptı. Ersin Düzen'e konuşan Hakan Safi, "Kayıtsız ve şartsız aday olduğumu bir kez daha vurguluyorum. Karşımızda kim aday olursa olsun, ben tek başıma seçime gireceğim. Çekilmem veya birleşmem söz konusu değil." dedi.

Hakan Safi, "Şu anda ekibimle birlikte tek hedefimiz Fenerbahçe'yi şampiyon yapmak ve camiamızı mutlu etmek" sözleriyle konuşmasını noktaladı.

Aziz Yıldırım, başkan adaylığını duyurduğu açıklamada, "Fenerbahçe camiasının bir ve beraber olduğunu göstereceğimiz destansı 120. yıl için Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanlığı'na adayım. Sayın Barış Göktürk ve Sayın Hakan Safi başta olmak üzere, adaylığı söz konusu olan tüm adaylara, benimle beraber olmayı teklif ediyorum." demişti.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 32 23 5 4 73 27 74
2 Fenerbahçe 32 20 10 2 71 34 70
3 Trabzonspor 32 19 9 4 59 35 66
4 Beşiktaş 32 17 8 7 56 36 59
5 Göztepe 32 13 13 6 40 28 52
6 Başakşehir 32 14 9 9 53 34 51
7 Samsunspor 32 12 12 8 43 42 48
8 Rizespor 32 10 10 12 44 46 40
9 Konyaspor 32 10 10 12 42 45 40
10 Kocaelispor 32 9 10 13 26 36 37
11 Gaziantep FK 32 9 10 13 41 54 37
12 Alanyaspor 32 6 16 10 37 38 34
13 Kasımpaşa 32 7 11 14 30 46 32
14 Antalyaspor 32 7 8 17 30 51 29
15 Eyüpspor 32 7 8 17 26 45 29
16 Gençlerbirliği 32 7 7 18 30 45 28
17 Kayserispor 32 5 12 15 24 58 27
18 Karagümrük 32 6 6 20 28 53 24
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.