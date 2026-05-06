Hakan Safi'den Aziz Yıldırım'a cevap

Fenerbahçe Kulübü'nün 6-7 Haziran'da yapılacak olağanüstü seçimli genel kurulunda başkanlığa aday olan Aziz Yıldırım, adaylığını açıklayan diğer isimler olan Barış Göktürk ve Hakan Safi'ye birleşme çağrısı yapmıştı.
Hakan Safi, Aziz Yıldırım'ın çağrısı sonrası açıklama yaptı. Ersin Düzen'e konuşan Hakan Safi, "Kayıtsız ve şartsız aday olduğumu bir kez daha vurguluyorum. Karşımızda kim aday olursa olsun, ben tek başıma seçime gireceğim. Çekilmem veya birleşmem söz konusu değil." dedi.
Hakan Safi, "Şu anda ekibimle birlikte tek hedefimiz Fenerbahçe'yi şampiyon yapmak ve camiamızı mutlu etmek" sözleriyle konuşmasını noktaladı.
Aziz Yıldırım, başkan adaylığını duyurduğu açıklamada, "Fenerbahçe camiasının bir ve beraber olduğunu göstereceğimiz destansı 120. yıl için Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanlığı'na adayım. Sayın Barış Göktürk ve Sayın Hakan Safi başta olmak üzere, adaylığı söz konusu olan tüm adaylara, benimle beraber olmayı teklif ediyorum." demişti.
Hakan Safi, Aziz Yıldırım'ın çağrısı sonrası açıklama yaptı. Ersin Düzen'e konuşan Hakan Safi, "Kayıtsız ve şartsız aday olduğumu bir kez daha vurguluyorum. Karşımızda kim aday olursa olsun, ben tek başıma seçime gireceğim. Çekilmem veya birleşmem söz konusu değil." dedi.
Hakan Safi, "Şu anda ekibimle birlikte tek hedefimiz Fenerbahçe'yi şampiyon yapmak ve camiamızı mutlu etmek" sözleriyle konuşmasını noktaladı.
Aziz Yıldırım, başkan adaylığını duyurduğu açıklamada, "Fenerbahçe camiasının bir ve beraber olduğunu göstereceğimiz destansı 120. yıl için Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanlığı'na adayım. Sayın Barış Göktürk ve Sayın Hakan Safi başta olmak üzere, adaylığı söz konusu olan tüm adaylara, benimle beraber olmayı teklif ediyorum." demişti.