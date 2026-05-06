Aziz Yıldırım'ın Fenerbahçe bilançosu!

Aziz Yıldırım'ın 20 yılı aşan Fenerbahçe başkanlığı döneminde futbol, basketbol ve voleybolda toplam 6 lig şampiyonluğu ve Avrupa dahil birçok kupa kazanıldı.

06 Mayıs 2026 14:15
Fenerbahçe Kulübü'nde 6-7 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek olağanüstü genel kurulda yapılacak başkanlık seçimleri için adaylığını duyuran Aziz Yıldırım, kulübün başında 20 yılı aşkın bir süre görev yaptı.

Yıldırım, bu süreçte futbol takımında 6 kez Süper Lig şampiyonluğu yaşarken toplamda 13 kupa kazandı.

Fenerbahçe tarihinin profesyonel dönemde en çok şampiyonluk gören başkanı olan Yıldırım döneminde sarı-lacivertliler; 2000-2001, 2003-2004, 2004-2005, kulübün 100. yılı olan 2006-2007, 2010-2011 ve 2013-2014 sezonlarında lig şampiyonluğuna ulaştı.

Onun başkanlık yaptığı yaklaşık 20 yıl ve 21 sezonluk dönemde futbol takımı Süper Lig'de 10 kez ikinci, 2 kez üçüncü, 2 kez dördüncü ve 1 kez de altıncı sırada yer aldı.

17 TEKNİK DİREKTÖR, 13 KUPA

Aziz Yıldırım döneminde Fenerbahçe futbol takımı toplamda 13 kupa kazandı. Bu başarılar arasında 6 lig şampiyonluğu, 3 TFF Süper Kupa, 2 Türkiye Kupası ile birer Başbakanlık ve Atatürk Kupası bulunuyor.

Yıldırım döneminde takım, 17 farklı teknik direktörle çalıştı. Bu isimler arasında Otto Baric, Joachim Löw, Rıdvan Dilmen, Zdenek Zeman, Turhan Sofuoğlu, Mustafa Denizli, Werner Lorant, Oğuz Çetin, Tamer Güney, Christoph Daum, Zico, Luis Aragones, Aykut Kocaman, Ersun Yanal, İsmail Kartal, Vitor Pereira ve Dick Advocaat yer aldı. 


BASKETBOLDA AVRUPA BAŞARISI

Aziz Yıldırım'ın yatırımları özellikle erkek basketbol takımında hem Türkiye'de hem de Avrupa'da önemli başarılar getirdi.

2006'da Ülker ile yapılan birleşmenin ardından 100. yılda 2007'de şampiyonluk yaşayan Fenerbahçe, EuroLeague'de A lisansı alarak düzenli şekilde Avrupa arenasında mücadele etti.

2013'te takımın başına Avrupa'nın en başarılı koçlarından Željko Obradović getirildi. Bu dönemde Fenerbahçe erkek basketbol takımı ligde 7 şampiyonluk kazandı ve kulübün toplam 8 şampiyonluğunun 7'si Yıldırım döneminde elde edildi.

Sarı-lacivertliler, 2014-2015, 2015-2016 ve 2016-2017 sezonlarında Dörtlü Final oynadı. İlkinde dördüncü, ikincisinde finalde kaybeden ekip, 2016-2017 sezonunda ise EuroLeague şampiyonluğunu kazanarak Türkiye'ye bu kupayı getirdi. Bu sezon ise finalde Real Madrid'e kaybederek ikinci oldu.

Voleybolda dünya ve Avrupa kupaları

Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı da Yıldırım döneminde tarihi başarılara imza attı. 2010'da Doha'da düzenlenen Kulüpler Dünya Şampiyonası'nda dünya şampiyonu olurken, 2012'de Bakü'deki CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali'nde Avrupa şampiyonluğunu elde etti.

Takım 2009'da CEV Kupası'nda üçüncü, 2013'te ikinci olurken; Şampiyonlar Ligi'nde 2010'da ikinci, 2011 ve 2016'da ise üçüncü sırada yer aldı.

Fenerbahçe'nin erkek ve kadın voleybol takımlarının tüm uluslararası şampiyonlukları da Aziz Yıldırım döneminde geldi. Bu süreçte kadın takım 5, erkek takım ise 4 lig şampiyonluğu kazandı.

Ayrıca masa tenisinde de kulüp 3 kez Avrupa kupası elde etti.

TESİSLEŞME VE ALTYAPI YATIRIMLARI

Yıldırım döneminde kulübün tesisleşme atılımları da dikkat çekti. Samandıra'daki futbol tesislerinin tamamlanması, Ülker Stadyumu'nun yenilenerek 50 bin 509 kişilik kapasiteye çıkarılması bu dönemde gerçekleşti.

İstanbul Ataşehir'de Ülker Spor ve Etkinlik Salonu, Ankara Gölbaşı İncek'te Fenerbahçe Türk Telekom tesisleri ve Düzce Topuk Yaylası tesisleri de yine bu süreçte inşa edildi.

Fenerbahçe Burnu'ndaki yönetim binası yenilenerek 2009'da "Fenerbahçe Kulübü Konuk Evi" olarak hizmete açıldı. Ayrıca 2005'te Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'ndaki kulüp müzesi de ziyaretçilere açıldı.

"1 Milyon Üye" projesi kapsamında çeşitli illerde araziler satın alınırken, Fenerbahçe Üniversitesi de kurulmuş ve bazı bölümlerinde eğitim öğretim başlamıştır. 

