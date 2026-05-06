Antalyaspor'dan Galatasaray maçı açıklaması

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'da başkan Rıza Perçin, Galatasaray'la oynayacakları karşılaşma öncesi prim ve sosyal medyadaki iddialar ile ilgili Radyospor'da açıklamalarda bulundu.
Rıza Perçin, "Süper Lig'de bu hafta sonunda kimle oynamak istemezseniz diye sorulsa Galatasaray derdim. Çünkü Galatasaray kazandığı takdirde taraftarının önünde şampiyonluğunu ilan edecek." dedi.
Daha önce, "Kendi prim sistemimiz var. Galatasaray maçına illa ki prim koyacağız." açıklaması yapan Rıza Perçin, prim haberleri için, "Prim konusunda yaptığım açıklamalar yanlış anlaşıldı. Bizim şampiyon olacak takımla işimiz yok. Bizim tek derdiğimiz Antalyaspor'u ligde tutmak. Antalyaspor olarak amacımız ligde kalmak. Futbolcularımızla görüştük. Onların amacı en iyi performansı göstermek bizim de işimiz futbolculara maddi olanak sağlamak. Prim konusu budur." diye konuştu.
Rıza Perçin, "Dün sosyal medyada bazı görüntüler yer aldı. Yapay zekayla yapılmış görüntüler… Ve çok canım sıkıldı. Hocaya dua okuttuk gündem oldu. İnsanların inanışları var. Dua okuyabilir, dua okutabilir, muska takabilir, okunmuş su içebilir, cevşen takabilir… Bu neden bu kadar gündem oldu? Ben, koronavirüs döneminde hastalık geçirdim. Hem tedavi sürecim oldu, hem de dualar okundu. Bu gayet normal. İnşallah Antalyaspor ligde kalarak, yapay zekayla yapılan görüntülere en güzel şekilde cevabını verecek." sözlerini sarf etti.
