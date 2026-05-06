Istanbul Open basın toplantısı gerçekleştirildi

WTA 125 kategorisindeki Istanbul Open, Türkiye'de tenisin gelişimine katkı sağlarken İstanbul'un uluslararası tenis sahnesindeki konumunu daha da güçlendirmeyi hedefliyor.Organizasyonun basın toplantısına Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Şafak Müderrisgil, Mercedes-Benz Otomotiv İcra Kurulu Başkanı Şükrü Bekdikhan, Tersane Istanbul Yönetici Direktörü Çetin Pehlivan, Türkiye İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Suat Sözen, Acıbadem Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Eröğüt, Istanbul Open Turnuva Direktörü Melis Yafe ile milli tenisçi Ayla Aksu ve Hırvat tenisçi Donna Vekic katıldı.19 farklı ülkeden toplam 76 sporcunun mücadele ettiği Istanbul Open'da Türkiye; ana tabloda Ayla Aksu ve Çağla Büyükakçay wild card ile, Berfu Cengiz ise doğrudan katılım ile temsil edilirken; eleme tablosunda Defne Çırpanlı, Minel Naz Kaynak ve Sude Ulueren wild card ile yer aldı.Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Şafak Müderrisgil, Istanbul Open'ın Türk tenisinin uluslararası yolculuğunda önemli bir eşik olduğunu vurguladı.Müderrisgil, konuşmasında "Bugün burada, Türk tenisinin uluslararası yolculuğunda önemli bir adımı birlikte karşılamak üzere bir aradayız. Türkiye Tenis Federasyonu olarak, uluslararası kadın tenisinin önemli organizasyonlarından biri olan WTA turnuvalarından birini – Istanbul Open adı altında – ülkemize kazandırmaktan büyük bir memnuniyet ve gurur duyuyoruz. Bu organizasyon, yalnızca bir turnuva değil; aynı zamanda Türk tenisinin gelişim sürecini, vizyonunu ve geleceğe dair kararlılığını temsil eden güçlü bir adımdır.Türkiye'nin WTA takvimindeki yolculuğu, 2005 yılında başlayan organizasyonlarla önemli bir ivme kazandı. Ülkemiz, 2011, 2012 ve 2013 yıllarında WTA Finalleri'ne ev sahipliği yaparak uluslararası tenis sahnesinde güçlü bir konum elde etti. Bu dönemin ardından 2014–2018 yılları arasında turnuvaların devam etmesiyle Türkiye bu konumunu pekiştirdi. 2019 itibarıyla ise organizasyon yeni bir yapı ile yoluna devam ederek 2020, 2021 ve 2022 yıllarında da takvimde yer aldı. Yaklaşık 20 yıllık bu birikim, bugün geldiğimiz noktayı mümkün kılmıştır.Istanbul Open, sürdürülebilir büyüme stratejimizin önemli bir parçasıdır. Bu turnuvaları her yıl daha da geliştirerek üst seviyelere taşımayı ve ülkemizi tenis dünyasında kalıcı bir merkez haline getirmeyi hedefliyoruz.WTA 125 seviyesindeki bu turnuva; genç ve yükselen oyuncular için önemli bir çıkış noktası oluştururken, üst seviyeye geçişte kritik bir basamak görevi görmekte ve yüksek rekabet ortamı sunmaktadır. Türkiye açısından ise sporcularımıza uluslararası maç tecrübesi kazandıran ve üst seviyeye geçişlerini destekleyen önemli bir platformdur.Istanbul Open aynı zamanda Türkiye'nin tenis dünyasındaki görünürlüğünü artırmakta, uluslararası turnuva merkezi konumunu güçlendirmekte ve tenisin tabana yayılması hedeflerimize katkı sunmaktadır.Bu yıl turnuvada yaklaşık 30 farklı ülkeden 76 sporcu mücadele etmektedir. Ana tablo oyuncularının dünya sıralamaları ise yaklaşık 89 ile 220 arasında değişmektedir.Turnuvada ülkemizi temsil eden sporcularımız da bizler için ayrı bir gurur kaynağıdır. Ana tabloda Ayla Aksu ve Çağla Büyükakçay wild card ile, Berfu Cengiz ise doğrudan katılım ile yer almaktadır. Eleme tablosunda ise Defne Çırpanlı, Minel Naz Kaynak ve Sude Ulueren wild card ile mücadele etmiştir.Bu noktada, Türk tenisinin gelişimine katkı sunan tüm sponsorlarımıza teşekkür etmek istiyorum. Kurduğumuz güçlü ve sürdürülebilir iş birlikleri, Türk tenisinin geleceğini inşa etmemize olanak sağlıyor.Federasyon olarak, Istanbul Open'ı büyütmeye ve her yıl daha ileriye taşımaya kararlılıkla devam edeceğiz. Katılımınız ve desteğiniz için teşekkür ederim." dedi.Mercedes-Benz Otomotiv İcra Kurulu Başkanı Şükrü Bekdikhan, spora verdikleri desteğin uzun yıllara dayandığını vurguladı.Bekdikhan, "Mercedes-Benz olarak küresel ölçekte de tenise odaklanan stratejik bir bakış açısına sahibiz. Global olarak WTA ile başlatılan uzun vadeli ortaklık, tenise verdiğimiz bu desteğin markamız için stratejik ve uzun dönemli olacağının altını çiziyor. Istanbul Open ile tekrar WTA turnuva takvimine girmenin de ülkemizde tenise olan ilgiyi artıracağına inanıyoruz. Ayrıca turnuva boyunca, Mercedes-Benz otomobil ve hafif ticari araçlarımızla ulusal ve uluslararası sporcuların ulaşımını sağlayarak yolculuklarında en üst düzey konfor ve güvenliği deneyimlemelerini sağlayacağız." dedi.Tersane Istanbul Yönetici Direktörü Çetin Pehlivan, sporun şehir yaşamındaki rolüne dikkat çekti.Pehlivan, "Tersane Istanbul olarak Istanbul Open WTA 125'in ana sponsorlarından biri olmaktan memnuniyet duyuyoruz. Biliyorsunuz Tersane Istanbul'un da merkezinde spor var. Haliç'te hayata geçirdiğimiz Tersane Istanbul Rowing Cup ile kürek sporunu yeniden şehrin gündemine taşıdık; padel kortlarımızla yükselen bir spor disiplinine alan açtık; bugün de burada Istanbul Open WTA 125 ile tenisin uluslararası arenadaki Türkiye temsiline hep birlikte şahit oluyoruz.Sporu bir yaşam biçimi, bir buluşma zemini ve şehrimizin uluslararası kimliğinin ayrılmaz bir parçası olarak görüyoruz. Türkiye'nin global tenis takviminde yeniden yer alması hem genç sporcularımıza ilham verecek hem de şehrimizi uluslararası spor sahnesinde hak ettiği konuma taşıyacaktır." dedi.İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Suat Sözen, Tenis Federasyonu ana sponsorluğunda temel çalışma noktalarının tenisi ülkemizde yaygınlaştırmak ve daha fazla gencimizi bu sporla tanıştırmak olduğunu belirterek, "Korttan hayata uzanan bir gelişim alanı olan ve bedensel, zihinsel, sosyal gelişimi destekleyen tenisi; pek çok gencimizle, insanımızla buluşturmayı arzu ediyoruz" dedi. İş birliğini malzeme desteğiyle daha fazla çocuğun tenisle tanışmasını hedefleyen Haydi Tenise projesi, antrenörlerin gelişimini desteklemek üzere hayata geçirilen Antrenör Gelişim Programı ve rekabeti artırarak sporcuların milli takıma girişlerine vesile olacak Türkiye Tenis Ligi sponsorluğundan oluşan üç sac ayağı üzerine inşa ettiklerini söyledi.Sözen, "Çocuklarımızın böyle organizasyonlar sayesinde televizyonun başında ya da tribünde dünyanın en iyi sporcularını izlemesi, rol modellerle karşılaşması çok değerli" dedi. Çağla Büyükakçay ve Zeynep Sönmez gibi başarılı örneklere değinen Sözen "Başarılar yalnızca kazanılan kupalarla değil, açılan yollarla, verilen emekle ve arkadan gelen nesillere bırakılan cesaretle ölçülür. Asıl arzumuz tenisteki başarı seyrek olduğu için değil, çoğaldığı için manşetleri kaplaması. O günleri göreceğimize inancım tam" diye konuştu.Acıbadem Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Eröğüt, sağlık sponsorluğu kapsamında değerlendirmelerde bulundu.Eröğüt, "Acıbadem Sağlık Grubu olarak bu önemli turnuvanın sağlık sponsoru olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Uzun zamandır sporun içinde olan biri olarak bu süreçlerin arkasında büyük emekler olduğunu görüyoruz. TTF Başkanımız Şafak Hanımın sponsorlarla kurduğu güçlü ilişkiler Tenis Federasyonunun sürdürülebilirliği ve geleceği için çok önemli mesajlar veriyor. Acıbadem Sağlık Grubu olarak 30'dan fazla federasyon ve kulübün sağlık ve performans sponsoruyuz. Türkiye'deki tek FIFA akredite sağlık merkezinin sahibiyiz ve kulüplerin sağlıkları bize emanet diyebiliriz. Şimdi Tenis Federasyonunda bireysel sporcularımız için de programlarımızı hazırlamaya başladık. Umarım geleceğin şampiyonlarını hazırlamakta bizlerin de emekleri olur. Buradan bir miras oluşturup geleceğe doğru aktarmak önemli olan. Burada oluşacak bilinirlik tenis sporunun daha da gelişmesine yardımcı olacak ve Ayla gibi sporcularımızın çıkmasını sağlayacak diye ümit ediyorum." dedi.Istanbul Open Turnuva Direktörü Melis Yafe, organizasyonun ilk günlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Yafe, "Gerek oyunculardan gerekse WTA yetkililerinden çok güzel övgüler almaya başladık. Bundan sonraki günlerde daha iyi olmayı hedefliyoruz." dedi.Milli tenisçi Ayla Aksu, turnuvanın tenis sporunun gelişimi açısından önemine dikkat çekti.Aksu, "Bu turnuvanın olmasını mümkün kılan federasyonumuza ve sponsorlara çok teşekkür ederim. Bu turnuvalar tenisi bilinir kılmak, bütün çocukların bizi izleyip tenise merak duyması gerçekten çok önemli özellikle tabana yayma konusunda. Biz de bu turnuvaları oynamaktan büyük keyif alıyoruz. Ülkemiz çok daha büyük turnuvaları hak ediyor. Bu bir başlangıç. Bu bizim için de çok kıymetli. Hem sıralamamızı geliştirmemizi hem de diğer şehirlerde tenisin daha bilinir kılınması daha ulaşılabilir olması hem izleyiciler, hem de küçük çocuklar için çok değerli. Geldiğiniz için teşekkür ederim, bugün de çiftler maçımıza bekliyoruz." dedi.Turnuvada mücadele eden tenisçilerden Donna Vekic de organizasyona ilişkin görüşlerini paylaştı.Vekic, "Burada olmaktan çok muyluyum, İstanbul'a birçok kez geldim, her zaman geri dönmekten çok büyük mutluluk duyuyorum. Çok güzel bir organizasyon, zor bir hafta çok iyi ağırlanıyoruz. Bazılarınız beni finalde görüyor, çok zor bir hafta olacak ama umarım finalde olurum. Sponsorlara ve federasyona çok teşekkür ederim, kadının tenisi Türkiye'de geleceği iyi olan bir spor dalı. Böyle etkinlikler bu gelişime çok katkı sağlayacaktır." dedi.4 Mayıs'ta ana tablo maçlarıyla başlayan Istanbul Open, 10 Mayıs tarihinde saat 14.00'te oynanacak tekler final karşılaşması ile sona erecek.