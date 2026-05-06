Ali Koç seçim için kararını verdi!

Fenerbahçe'nin eski başkanı Ali Koç, çevresinden gelen adaylık baskısına karşın aday olmama kararı aldı.

calendar 06 Mayıs 2026 16:06 | Son Güncelleme Tarihi: 06 Mayıs 2026 17:00
Haber: Sporx.com ve AA, Fotoğraf: AA
Ali Koç seçim için kararını verdi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Fenerbahçe Kulübü'nde 6-7 Haziran'da yapılacak olağanüstü seçimli genel kurulda Aziz Yıldırım'ın başkan adayı olmasından sonra gözler Ali Koç'a çevrilmişti.

Sarı lacivertli kulübün eski başkanı Ali Koç, çevresinden gelen adaylık baskısına rağmen kararını değiştirmedi. Anadolu Ajansı'ndan Süha Gür'ün haberine göre Ali Koç, an itibarıyla aday olmayı düşünmüyor.

DÜŞÜNCESİNİ DEĞİŞTİRMEDİ

Ali Koç'un, Aziz Yıldırım'ın adaylığını açıklamasından önce aday olmayı düşünmediği ve birini de işaret etmeyeceği ortaya çıkmıştı.

Eski başkanın, son gelişmelere karşın bu çizgisinden sapmayacağı öğrenildi.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 32 23 5 4 73 27 74
2 Fenerbahçe 32 20 10 2 71 34 70
3 Trabzonspor 32 19 9 4 59 35 66
4 Beşiktaş 32 17 8 7 56 36 59
5 Göztepe 32 13 13 6 40 28 52
6 Başakşehir 32 14 9 9 53 34 51
7 Samsunspor 32 12 12 8 43 42 48
8 Rizespor 32 10 10 12 44 46 40
9 Konyaspor 32 10 10 12 42 45 40
10 Kocaelispor 32 9 10 13 26 36 37
11 Gaziantep FK 32 9 10 13 41 54 37
12 Alanyaspor 32 6 16 10 37 38 34
13 Kasımpaşa 32 7 11 14 30 46 32
14 Antalyaspor 32 7 8 17 30 51 29
15 Eyüpspor 32 7 8 17 26 45 29
16 Gençlerbirliği 32 7 7 18 30 45 28
17 Kayserispor 32 5 12 15 24 58 27
18 Karagümrük 32 6 6 20 28 53 24
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.