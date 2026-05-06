Ali Koç seçim için kararını verdi!

Fenerbahçe Kulübü'nde 6-7 Haziran'da yapılacak olağanüstü seçimli genel kurulda Aziz Yıldırım'ın başkan adayı olmasından sonra gözler Ali Koç'a çevrilmişti.



Sarı lacivertli kulübün eski başkanı Ali Koç, çevresinden gelen adaylık baskısına rağmen kararını değiştirmedi. Anadolu Ajansı'ndan Süha Gür'ün haberine göre Ali Koç, an itibarıyla aday olmayı düşünmüyor.



DÜŞÜNCESİNİ DEĞİŞTİRMEDİ



Ali Koç'un, Aziz Yıldırım'ın adaylığını açıklamasından önce aday olmayı düşünmediği ve birini de işaret etmeyeceği ortaya çıkmıştı.



Eski başkanın, son gelişmelere karşın bu çizgisinden sapmayacağı öğrenildi.



