Aziz Yıldırım'dan devasa bütçe: 200 milyon euro ile geliyor!

Fenerbahçe Spor Kulübü'ne 1998-2018 yılları arası başkanlık yapan Aziz Yıldırım, yaklaşan Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Kongresi için adaylığını açıkladı.



Diğer adaylara birleşme çağrısı yapan Yıldırım'a Barış Göktürk olumlu yanıt verirken Hakan Safi ise adalıktan geri adım atmama kararı aldı.



BÜTÇESİNİ BELİRLEDİ



Aziz Yıldırım bu kez kesenin ağzını sonuna kadar açtı. Aziz Yıldırım, başkan seçilmesi durumunda Fenerbahçe için 200 milyon Euro'luk transfer bütçesi belirlediği öğrenildi.



Yeniden başkan seçilmesi halinde takviye yapılacak bölgeleri de ekipleri ile belirleyen Yıldırım, kaleci, yıldız bir kanat, İki üst düzey defans, yıldız seviyesinde forvet takviyesi planlıyor.











