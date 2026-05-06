Aziz Yıldırım'dan devasa bütçe: 200 milyon euro ile geliyor!

Fenerbahçe'de başkan adaylığını açıklayan Aziz Yıldırım, başkan seçilmesi durumunda 200 milyon Euro'luk transfer bütçesi belirledi.

calendar 06 Mayıs 2026 16:42
Haber: Sözcü, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe Spor Kulübü'ne 1998-2018 yılları arası başkanlık yapan Aziz Yıldırım, yaklaşan Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Kongresi için adaylığını açıkladı.

Diğer adaylara birleşme çağrısı yapan Yıldırım'a Barış Göktürk olumlu yanıt verirken Hakan Safi ise adalıktan geri adım atmama kararı aldı.

BÜTÇESİNİ BELİRLEDİ

Aziz Yıldırım bu kez kesenin ağzını sonuna kadar açtı. Aziz Yıldırım, başkan seçilmesi durumunda Fenerbahçe için 200 milyon Euro'luk transfer bütçesi belirlediği öğrenildi.

Yeniden başkan seçilmesi halinde takviye yapılacak bölgeleri de ekipleri ile belirleyen Yıldırım, kaleci, yıldız bir kanat, İki üst düzey defans, yıldız seviyesinde forvet takviyesi planlıyor. 





TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 32 23 5 4 73 27 74
2 Fenerbahçe 32 20 10 2 71 34 70
3 Trabzonspor 32 19 9 4 59 35 66
4 Beşiktaş 32 17 8 7 56 36 59
5 Göztepe 32 13 13 6 40 28 52
6 Başakşehir 32 14 9 9 53 34 51
7 Samsunspor 32 12 12 8 43 42 48
8 Rizespor 32 10 10 12 44 46 40
9 Konyaspor 32 10 10 12 42 45 40
10 Kocaelispor 32 9 10 13 26 36 37
11 Gaziantep FK 32 9 10 13 41 54 37
12 Alanyaspor 32 6 16 10 37 38 34
13 Kasımpaşa 32 7 11 14 30 46 32
14 Antalyaspor 32 7 8 17 30 51 29
15 Eyüpspor 32 7 8 17 26 45 29
16 Gençlerbirliği 32 7 7 18 30 45 28
17 Kayserispor 32 5 12 15 24 58 27
18 Karagümrük 32 6 6 20 28 53 24
