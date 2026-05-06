Gianfranco Matteoli: "Hakan Çalhanoğlu'nun rakibi yok"

Inter'in eski oyuncusu Gianfranco Matteoli, İtalyan ekibinin forması giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu için, "O pozisyonda rakibi yok." dedi.

calendar 06 Mayıs 2026 16:05
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Inter'in eski oyuncusu Gianfranco Matteoli, takımın önemli isimlerinden Hakan Çalhanoğlu ile ilgili övgü dolu ifadeler kullandı.

Matteoli, "Hakan Çalhanoğlu, Inter için çok önemli bir oyuncu. Hatta bence kritik anlarda takım için en belirleyici rol oynayan futbolcu Hakan Çalhanoğlu. O pozisyonda rakibi yok." dedi.

Hakan Çalhanoğlu'nun, Inter ile sözleşmesi 2027'de sona erecek. Milli futbolcu ile ilgili ayrılık ve sözleşme uzatma konuları da gündemde yer alıyor. Matteoli, bu konuyla ilgili, "Sözleşmesi ile ilgili kararı kulüp verecek, ben kulüp değilim. Sadece onun gerçekten önemli bir oyuncu olduğunu söyleyebilirim." sözlerini sarf etti.

Inter'de bu sezon 30 maçta süre bulan Hakan Çalhanoğlu, 12 gol attı ve 7 asist yaptı.

