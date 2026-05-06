Bursaspor'da sezon bütçesi 12 milyon euro

Bursaspor Başkanı Enes Çelik, sezonun bütçesinin 12 milyon euro olduğunu söyledi. Çelik, transfere dair de konuştu.

calendar 06 Mayıs 2026 14:50 | Son Güncelleme Tarihi: 06 Mayıs 2026 16:37
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Trendyol 1. Lig'e yükselen Bursaspor'un kulüp başkanı Enes Çelik, yeni sezon için 12 milyon euro'luk bütçe ayırdıklarını söyledi.

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Bursa Şubesinin bir kafede düzenlediği etkinliğe katılan Çelik, Nesine 2. Lig'de şampiyon olarak 1. Lige çıkmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

Çelik, Süper Lig hedefiyle yola devam ettiklerini belirterek 31 Mayıs'ta gerçekleştirecekleri mali genel kurul toplantısında verileri net ve anlaşılır biçimde açıklayacaklarını aktardı.

Bursaspor taraftarının desteğine da değinen Çelik, "Bu şehirdeki kenetlenmenin, taraftarımızın her şeye verdiği büyük desteği en son fetih formasında gördünüz. Dün yine sordum. 2 bin forma daha satılmış. 1,5 günde 17 bini geçen bir forma sayısı şunu ifade ediyor. 2011'de biz şampiyon olduğumuz yıl 21 bin forma satmıştık. Neredeyse 2 günde bu forma sayısına ulaşacağız. 57 bin zaten satmıştık. Bizim en önemli amaçlarımızdan biri de sportif anlamdaki gelirlerimizle diğer yapacağımız projeler kulübe kar kalacak şekilde yolculuğumuzu devam ettirebilmek. Bu da çok önemli. Forma satışıyla, kombine satışıyla. Bu vesileyle yine taraftarlarımıza sözümüzü yerde bırakmadıkları için teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Çelik, yeni sezonda 5 yabancı ve 2 yerli oyuncuyu takıma katmayı planladıklarını dile getirerek şöyle devam etti:

"Bu noktada 12 milyon euro'luk bütçe çalışmamız var. Maaşlar, A takıma yapacağımız tüm harcamalar, bonservis harcamaları, maaş giderleri, 10-11 ay boyunca yapacağımız tüm giderler, kamp giderleri de dahil oluşturduğumuz bütçe bu. 'Geçer' diye herkes yorum yapıyor ama bunun altında olur diye düşünüyorum, inşallah. Devre arasında yaptığımız transferler aslında bu senenin de transferleriydi. O transferler olmasaydı belki bu kadar rahat çıkamayacaktık. Şu anda da belki 3 yerli değil, 6 yerli alacağız diyecektim size. Dolayısıyla rakiplerimize de bakınca sıfırdan kadrolar kuracaklar. Biz o noktada avantajlıyız."


Yabancı bir transferin tamamlandığı bilgisini veren Çelik, 2 oyuncu için de sürecin tamamlanmak üzere olduğunu söyledi.

Çelik, ana hedeflerinin 27 Haziran'daki ilk kampa takımı hazırlamak olduğunu sözlerine ekledi.

TSYD Bursa Şubesi Başkanı Mehmet Ali Ekmekçi de Bursaspor'u ait olduğu Süper Lig'de görmek için sabırsızlandıklarını dile getirdi. 

