Muğlaspor'un tarihi finali Bursa'da

Muğlaspor, Şanlıurfaspor'u eleyerek yükseldiği 2. Lig Play-Off finalinde Elazığspor ile 10 Mayıs'ta Bursa'da karşılaşacak ve kazanması halinde tarihinde ilk kez 1. Lig'e çıkacak.

calendar 06 Mayıs 2026 14:54
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Muğlaspor'un tarihi finali Bursa'da
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



2'nci Lig Play-Off yarı finalinde Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor'u eleyip adını finale yazdıran Muğlaspor'un, Seza Çimento Elazığspor'la oynayacağı karşılaşma Bursa'ya verildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), final müsabakasının 10 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da Bursa Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadı'nda oynanacağını açıkladı. Normal sezonu 72 puanla 2'nci sırada tamamlayan Muğlaspor, Play-Off'un ilk ayağında Şanlıurfaspor'la eşleşti.

Rakibini deplasmanda 1-0 yenen yeşil-beyazlılar evinde ise 90+6'ncı dakikada attığı golle 1-1 berabere kalarak adını finale yazdırdı. Elazığspor ise sezonu 69 puanla 3'üncü sırada tamamlayıp Play-Off yarı finalinde Adana 01 FK ile eşleşti. Elazığspor iki maçı da kazanıp finale geldi. İki takımın lig müsabakalarında Muğlaspor evinde rakibini 2-1 yenerken, Elazığ'daki maçı ev sahibi takım 1-0 kazanmıştı. Muğlaspor maçı kazandığı takdirde tarihinde ilk kez statüsü değişen 1'inci Lig'de boy gösterecek.

TARAFTAR AKIN EDECEK

Amatör ligden 2024'te başlayıp üst üste 3 şampiyonlukla 3 yıl içinde 1'inci Lig'e çıkmayı hedefleyen Muğlaspor'da taraftarlar tarihi final için Bursa'ya akın edecek. Binlerce Muğlalı, pazar günü oynanacak finalde takımlarını yalnız bırakmamak için organizasyon hazırlığında. Kentteki tüm belediye başkanları ve tüm siyasi partilerden Muğla milletvekilleri de takımın yanında olacak.

KRAL GERİ DÖNDÜ

Muğlaspor, tarihi final öncesi takımın hücumdaki en etkili silahı Yasin Abdioğlu'nun sakatlıktan dönmesine de sevindi. Ligde 17 golle takımın en skorer ismi olan Yasin, 4 Nisan'daki Batman Petrolspor deplasmanında sakatlanmıştı. Yasin, 1 aylık ara sonrası 4 Mayıs'ta oynanan Şanlıurfaspor rövanşında ikinci yarıda oyuna dahil oldu. Yıldız futbolcu final maçında forma giyebilecek.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 32 23 5 4 73 27 74
2 Fenerbahçe 32 20 10 2 71 34 70
3 Trabzonspor 32 19 9 4 59 35 66
4 Beşiktaş 32 17 8 7 56 36 59
5 Göztepe 32 13 13 6 40 28 52
6 Başakşehir 32 14 9 9 53 34 51
7 Samsunspor 32 12 12 8 43 42 48
8 Rizespor 32 10 10 12 44 46 40
9 Konyaspor 32 10 10 12 42 45 40
10 Kocaelispor 32 9 10 13 26 36 37
11 Gaziantep FK 32 9 10 13 41 54 37
12 Alanyaspor 32 6 16 10 37 38 34
13 Kasımpaşa 32 7 11 14 30 46 32
14 Antalyaspor 32 7 8 17 30 51 29
15 Eyüpspor 32 7 8 17 26 45 29
16 Gençlerbirliği 32 7 7 18 30 45 28
17 Kayserispor 32 5 12 15 24 58 27
18 Karagümrük 32 6 6 20 28 53 24
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.