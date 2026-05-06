05 Mayıs
Beşiktaş-Konyaspor
0-1
05 Mayıs
Arsenal-Atletico Madrid
1-0
06 Mayıs
Deportivo Riestra-Gremio
0-3
06 Mayıs
Recoleta-Santos FC
1-1
06 Mayıs
Deportivo Cuenca-San Lorenzo
0-0

Fenerbahçe'de 3 yıldız hamlesi; son söz yeni yönetimin

Sadettin Saran yönetiminin Serhou Guirassy, Harry Wilson ve Alejandro Grimaldo ile görüştüğü ancak bu transferlerle ilgili son kararı yeni gelecek yönetime bıraktığı öğrenildi.

06 Mayıs 2026 09:53
Kaynak: Takvim, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'de seçim kararı alan Sadettin Saran yönetiminin transfer çalışmalarına devam ettiği öğrenildi.

Saran yönetiminin bu doğrultuda Bayer Leverkusen'in İspanyol sol beki Alejandro Grimaldo, Fulham'ın Galli kanat oyuncusu Harry Wilson ve Borussia Dortmund'un Gineli golcüsü Serhou Guirassy ile görüşmelerde bulunduğu ve 3 isimle ilgili de belirli bir noktaya gelindiği öğrenildi.

Ancak mevcut yönetimin transferlerle ilgili resmi bir girişimde bulunmayacağı ve transferlerle ilgili son kararı yeni gelecek olan yönetime bırakacakları öğrenildi.

PERFORMANSLARI

Leverkusen ile bu sezon 42 maça çıkan 30 yaşındaki Grimaldo 14 gol, 12 asistle oynadı.

Dortmund'un 30 yaşındaki golcüsü Guirassy de bu sezon 44 maçta 20 gol, 6 asist kaydetti.

Fulham ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Harry Wilson, Liverpool altyapısından yetişti ve kariyerinde 153 Premier Lig maçına çıktı.  Wilson, bu sezon oynadığı 38 maçta 11 gol, 7 asist üretti.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 32 23 5 4 73 27 74
2 Fenerbahçe 32 20 10 2 71 34 70
3 Trabzonspor 32 19 9 4 59 35 66
4 Beşiktaş 32 17 8 7 56 36 59
5 Göztepe 32 13 13 6 40 28 52
6 Başakşehir 32 14 9 9 53 34 51
7 Samsunspor 32 12 12 8 43 42 48
8 Rizespor 32 10 10 12 44 46 40
9 Konyaspor 32 10 10 12 42 45 40
10 Kocaelispor 32 9 10 13 26 36 37
11 Gaziantep FK 32 9 10 13 41 54 37
12 Alanyaspor 32 6 16 10 37 38 34
13 Kasımpaşa 32 7 11 14 30 46 32
14 Antalyaspor 32 7 8 17 30 51 29
15 Eyüpspor 32 7 8 17 26 45 29
16 Gençlerbirliği 32 7 7 18 30 45 28
17 Kayserispor 32 5 12 15 24 58 27
18 Karagümrük 32 6 6 20 28 53 24
