Fenerbahçe'de 3 yıldız hamlesi; son söz yeni yönetimin

Fenerbahçe'de seçim kararı alan Sadettin Saran yönetiminin transfer çalışmalarına devam ettiği öğrenildi.
Saran yönetiminin bu doğrultuda Bayer Leverkusen'in İspanyol sol beki Alejandro Grimaldo, Fulham'ın Galli kanat oyuncusu Harry Wilson ve Borussia Dortmund'un Gineli golcüsü Serhou Guirassy ile görüşmelerde bulunduğu ve 3 isimle ilgili de belirli bir noktaya gelindiği öğrenildi.
Ancak mevcut yönetimin transferlerle ilgili resmi bir girişimde bulunmayacağı ve transferlerle ilgili son kararı yeni gelecek olan yönetime bırakacakları öğrenildi.
PERFORMANSLARI
Leverkusen ile bu sezon 42 maça çıkan 30 yaşındaki Grimaldo 14 gol, 12 asistle oynadı.
Dortmund'un 30 yaşındaki golcüsü Guirassy de bu sezon 44 maçta 20 gol, 6 asist kaydetti.
Fulham ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Harry Wilson, Liverpool altyapısından yetişti ve kariyerinde 153 Premier Lig maçına çıktı. Wilson, bu sezon oynadığı 38 maçta 11 gol, 7 asist üretti.
