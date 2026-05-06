Hakan Safi'nin kozu Muhammed Salah

Fenerbahçe'de başkan adaylığını resmen açıklayan Hakan Safi'nin Muhammed Salah ile anlaştığı öne sürüldü.
Sabah'ta yer alan habere göre; Hakan Safi'nin anlaştığı iddia edilen Muhammed Salah, Liverpool'da oynadığı 9 yıl boyunca büyük başarılara imza attı.
Premier Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi ve FIFA Kulüp Dünya Kupası gibi önemli kupaları kaldıran ve 4 kez gol kralı olan Muhammed Salah, İngiliz ekibindeki görkemli kariyerine sezon sonunda son vereceğini açıklamıştı.
BU SEZON SALAH
33 yaşındaki yıldız futbolcu bu sezon İngiliz kulübüyle 39 maçta görev alırken 12 gol 8 asistlik katkı sağladı.
