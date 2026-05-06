Hakan Safi'nin kozu Muhammed Salah

Fenerbahçe'nin başkan adaylarından Hakan Safi'nin Muhammed Salah ile el sıkıştığı iddia edildi.

Fenerbahçe'de başkan adaylığını resmen açıklayan Hakan Safi'nin Muhammed Salah ile anlaştığı öne sürüldü.

Sabah'ta yer alan habere göre; Hakan Safi'nin anlaştığı iddia edilen Muhammed Salah, Liverpool'da oynadığı 9 yıl boyunca büyük başarılara imza attı.

Premier Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi ve FIFA Kulüp Dünya Kupası gibi önemli kupaları kaldıran ve 4 kez gol kralı olan Muhammed Salah, İngiliz ekibindeki görkemli kariyerine sezon sonunda son vereceğini açıklamıştı.

BU SEZON SALAH

33 yaşındaki yıldız futbolcu bu sezon İngiliz kulübüyle 39 maçta görev alırken 12 gol 8 asistlik katkı sağladı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 32 23 5 4 73 27 74
2 Fenerbahçe 32 20 10 2 71 34 70
3 Trabzonspor 32 19 9 4 59 35 66
4 Beşiktaş 32 17 8 7 56 36 59
5 Göztepe 32 13 13 6 40 28 52
6 Başakşehir 32 14 9 9 53 34 51
7 Samsunspor 32 12 12 8 43 42 48
8 Rizespor 32 10 10 12 44 46 40
9 Konyaspor 32 10 10 12 42 45 40
10 Kocaelispor 32 9 10 13 26 36 37
11 Gaziantep FK 32 9 10 13 41 54 37
12 Alanyaspor 32 6 16 10 37 38 34
13 Kasımpaşa 32 7 11 14 30 46 32
14 Antalyaspor 32 7 8 17 30 51 29
15 Eyüpspor 32 7 8 17 26 45 29
16 Gençlerbirliği 32 7 7 18 30 45 28
17 Kayserispor 32 5 12 15 24 58 27
18 Karagümrük 32 6 6 20 28 53 24
