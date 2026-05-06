Fenerbahçe, Tarık Çetin'i bırakmıyor!

Fenerbahçe, sezon sonunda sözleşmesi bitecek kaleci Tarık Çetin ile yola devam etmeye hazırlanıyor.
Sarı-lacivertli yönetim, altyapısından yetişen oyuncuyla önümüzdeki günlerde masaya oturacak.
Adı bir süredir Trabzonspor ile anılan 29 yaşındaki file bekçisinin önceliğini Fenerbahçe'ye verdiği, buradaki durumu netleşmeden hiçbir kulüple görüşmeme kararı aldığı öğrenildi.
4 MAÇTA KALEYİ KORUDU
Fenerbahçe altyapısından yetişen ve 6 yıllık Çaykur Rizespor döneminin ardından 2025 yazında sarı lacivertli kulübe geri dönen 29 yaşındaki Tarık Çetin, bu sezon 4 maçta kaleyi korudu.
