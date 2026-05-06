05 Mayıs
Beşiktaş-Konyaspor
0-1
05 Mayıs
Arsenal-Atletico Madrid
1-0
06 Mayıs
Deportivo Riestra-Gremio
0-3
06 Mayıs
Recoleta-Santos FC
1-1
06 Mayıs
Deportivo Cuenca-San Lorenzo
0-0

Fenerbahçe, Tarık Çetin'i bırakmıyor!

Fenerbahçe, Trabzonspor'un ilgilendiği kaleci Tarık Çetin'i tutmaya hazırlanıyor.

06 Mayıs 2026 08:31
Haber: Sözcü, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe, sezon sonunda sözleşmesi bitecek kaleci Tarık Çetin ile yola devam etmeye hazırlanıyor.

Sarı-lacivertli yönetim, altyapısından yetişen oyuncuyla önümüzdeki günlerde masaya oturacak.

Adı bir süredir Trabzonspor ile anılan 29 yaşındaki file bekçisinin önceliğini Fenerbahçe'ye verdiği, buradaki durumu netleşmeden hiçbir kulüple görüşmeme kararı aldığı öğrenildi.

4 MAÇTA KALEYİ KORUDU

Fenerbahçe altyapısından yetişen ve 6 yıllık Çaykur Rizespor döneminin ardından 2025 yazında sarı lacivertli kulübe geri dönen 29 yaşındaki Tarık Çetin, bu sezon 4 maçta kaleyi korudu.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 32 23 5 4 73 27 74
2 Fenerbahçe 32 20 10 2 71 34 70
3 Trabzonspor 32 19 9 4 59 35 66
4 Beşiktaş 32 17 8 7 56 36 59
5 Göztepe 32 13 13 6 40 28 52
6 Başakşehir 32 14 9 9 53 34 51
7 Samsunspor 32 12 12 8 43 42 48
8 Rizespor 32 10 10 12 44 46 40
9 Konyaspor 32 10 10 12 42 45 40
10 Kocaelispor 32 9 10 13 26 36 37
11 Gaziantep FK 32 9 10 13 41 54 37
12 Alanyaspor 32 6 16 10 37 38 34
13 Kasımpaşa 32 7 11 14 30 46 32
14 Antalyaspor 32 7 8 17 30 51 29
15 Eyüpspor 32 7 8 17 26 45 29
16 Gençlerbirliği 32 7 7 18 30 45 28
17 Kayserispor 32 5 12 15 24 58 27
18 Karagümrük 32 6 6 20 28 53 24
