Galatasaray'ın orta saha hedefi Mandela Keita!

Antalyaspor'u yenmesi halinde üst üste dördüncü kez şampiyonluk ipini göğüsleyecek Galatasaray'da tüm konsantrasyon bu maça verilmiş olsa da gizliden transfer çalışmaları da yürütülüyor.
GALATASARAY'IN HEDEFİ
Okan Buruk devre arasında, "Baby Lemina" ifadesiyle aradığı profili çizmişti. Gabonlu yıldızın daha genç ve dinamik versiyonunu isteyen tecrübeli hocanın gönlündeki aslan ortaya çıktı. Parma forması giyen Mandela Keita, sarı-kırmızılı ekibin transfer listesinde ilk sırada.
11.9 MİLYON EURO
2024 yılında Antwerp'ten 11.9 milyon Euro'ya İtalyan ekibinin yolunu tutan 23 yaşındaki Belçikalı, savunma katkısı ve oyunu dengeleme becerisiyle öne çıkıyor.
18 MİLYON EURO
Kısa sürede 18 milyon Euro'luk piyasa değerine ulaşan genç ön libero Avrupa kulüplerinin yakın takibinde.
GALATASARAY'IN PLANI
Galatasaray, bu transferi sezon biter bitmez resmiyete kavuşturmak istiyor.
LEMINA'NIN DURUMU
Eğer Keita kadroya katılırsa Lemina ya stoper ve orta saha için rotasyona düşecek ya da Arap Yarımadası'ndan gelecek teklifleri değerlendirip takımdan ayrılacak.
SEZON PERFORMANSI
Parma'da bu sezon 37 maçta süre bulan Mandela Keita, 1 asist yaptı.
GALATASARAY'IN HEDEFİ
Okan Buruk devre arasında, "Baby Lemina" ifadesiyle aradığı profili çizmişti. Gabonlu yıldızın daha genç ve dinamik versiyonunu isteyen tecrübeli hocanın gönlündeki aslan ortaya çıktı. Parma forması giyen Mandela Keita, sarı-kırmızılı ekibin transfer listesinde ilk sırada.
11.9 MİLYON EURO
2024 yılında Antwerp'ten 11.9 milyon Euro'ya İtalyan ekibinin yolunu tutan 23 yaşındaki Belçikalı, savunma katkısı ve oyunu dengeleme becerisiyle öne çıkıyor.
18 MİLYON EURO
Kısa sürede 18 milyon Euro'luk piyasa değerine ulaşan genç ön libero Avrupa kulüplerinin yakın takibinde.
GALATASARAY'IN PLANI
Galatasaray, bu transferi sezon biter bitmez resmiyete kavuşturmak istiyor.
LEMINA'NIN DURUMU
Eğer Keita kadroya katılırsa Lemina ya stoper ve orta saha için rotasyona düşecek ya da Arap Yarımadası'ndan gelecek teklifleri değerlendirip takımdan ayrılacak.
SEZON PERFORMANSI
Parma'da bu sezon 37 maçta süre bulan Mandela Keita, 1 asist yaptı.