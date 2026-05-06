05 Mayıs
Beşiktaş-Konyaspor
0-1
05 Mayıs
Arsenal-Atletico Madrid
1-0
06 Mayıs
Deportivo Riestra-Gremio
0-3
06 Mayıs
Recoleta-Santos FC
1-1
06 Mayıs
Deportivo Cuenca-San Lorenzo
0-0

Galatasaray'ın orta saha hedefi Mandela Keita!

Galatasaray, Parma'dan orta saha oyuncusu Mandela Keita ile ilgileniyor.

calendar 06 Mayıs 2026 08:50
Haber: Sözcü, Fotoğraf: Imago
Antalyaspor'u yenmesi halinde üst üste dördüncü kez şampiyonluk ipini göğüsleyecek Galatasaray'da tüm konsantrasyon bu maça verilmiş olsa da gizliden transfer çalışmaları da yürütülüyor.

GALATASARAY'IN HEDEFİ

Okan Buruk devre arasında, "Baby Lemina" ifadesiyle aradığı profili çizmişti. Gabonlu yıldızın daha genç ve dinamik versiyonunu isteyen tecrübeli hocanın gönlündeki aslan ortaya çıktı. Parma forması giyen Mandela Keita, sarı-kırmızılı ekibin transfer listesinde ilk sırada.

11.9 MİLYON EURO

2024 yılında Antwerp'ten 11.9 milyon Euro'ya İtalyan ekibinin yolunu tutan 23 yaşındaki Belçikalı, savunma katkısı ve oyunu dengeleme becerisiyle öne çıkıyor.

18 MİLYON EURO

Kısa sürede 18 milyon Euro'luk piyasa değerine ulaşan genç ön libero Avrupa kulüplerinin yakın takibinde.

GALATASARAY'IN PLANI

Galatasaray, bu transferi sezon biter bitmez resmiyete kavuşturmak istiyor.

LEMINA'NIN DURUMU

Eğer Keita kadroya katılırsa Lemina ya stoper ve orta saha için rotasyona düşecek ya da Arap Yarımadası'ndan gelecek teklifleri değerlendirip takımdan ayrılacak.

SEZON PERFORMANSI

Parma'da bu sezon 37 maçta süre bulan Mandela Keita, 1 asist yaptı.  



TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 32 23 5 4 73 27 74
2 Fenerbahçe 32 20 10 2 71 34 70
3 Trabzonspor 32 19 9 4 59 35 66
4 Beşiktaş 32 17 8 7 56 36 59
5 Göztepe 32 13 13 6 40 28 52
6 Başakşehir 32 14 9 9 53 34 51
7 Samsunspor 32 12 12 8 43 42 48
8 Rizespor 32 10 10 12 44 46 40
9 Konyaspor 32 10 10 12 42 45 40
10 Kocaelispor 32 9 10 13 26 36 37
11 Gaziantep FK 32 9 10 13 41 54 37
12 Alanyaspor 32 6 16 10 37 38 34
13 Kasımpaşa 32 7 11 14 30 46 32
14 Antalyaspor 32 7 8 17 30 51 29
15 Eyüpspor 32 7 8 17 26 45 29
16 Gençlerbirliği 32 7 7 18 30 45 28
17 Kayserispor 32 5 12 15 24 58 27
18 Karagümrük 32 6 6 20 28 53 24
