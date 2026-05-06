Bayern Münih'te geleceği yok: Sacha Boey

Bayern Münih, devre arası transfer döneminde satın alma opsiyonuyla Galatasaray'a kiraladığı Sacha Boey'u kadrosunda tutmayacak. Alman basınında yer alan haberde, Sacha Boey için "Bayern'de bir geleceği yok." denildi.

calendar 06 Mayıs 2026 10:25
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Bayern Münih, devre arası transfer döneminde Galatasaray'a satın alma opsiyonuyla kiraladığı Sacha Boey için kararını verdi.

"BAYERN'DE GELECEĞİ YOK"

Sky'da yer alan habere göre, Bayern Münih, Fransız sağ beki kesinlikle kadrosunda tutmayacak.

Sky'da yer alan haberde, 25 yaşındaki oyuncu için "2028'e kadar sözleşmesi olmasına rağmen Bayern Münih'te bir geleceği yok." ifadeleri yer aldı.

GALATASARAY NE YAPACAK?

Bayern Münih ve Galatasaray arasında yapılan anlaşmaya göre, sarı-kırmızılıların Sacha Boey için 15 milyon euro'luk satın alma opsiyonu bulunuyor.

Sacha Boey'u kadrosunda tutmak isteyen Galatasaray, 15 milyon euro'luk opsiyonu ödemek istemiyor.

Galatasaray, Fransız oyuncu için kiralama formülü veya 15 milyon euro'luk opsiyonu düşürmeyi planlıyor.

Sacha Boey, devre arasında Galatasaray'a geri döndükten sonra sarı-kırmızılılarda 16 maçta 2 kez ağları havalandırdı.  

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 32 23 5 4 73 27 74
2 Fenerbahçe 32 20 10 2 71 34 70
3 Trabzonspor 32 19 9 4 59 35 66
4 Beşiktaş 32 17 8 7 56 36 59
5 Göztepe 32 13 13 6 40 28 52
6 Başakşehir 32 14 9 9 53 34 51
7 Samsunspor 32 12 12 8 43 42 48
8 Rizespor 32 10 10 12 44 46 40
9 Konyaspor 32 10 10 12 42 45 40
10 Kocaelispor 32 9 10 13 26 36 37
11 Gaziantep FK 32 9 10 13 41 54 37
12 Alanyaspor 32 6 16 10 37 38 34
13 Kasımpaşa 32 7 11 14 30 46 32
14 Antalyaspor 32 7 8 17 30 51 29
15 Eyüpspor 32 7 8 17 26 45 29
16 Gençlerbirliği 32 7 7 18 30 45 28
17 Kayserispor 32 5 12 15 24 58 27
18 Karagümrük 32 6 6 20 28 53 24
