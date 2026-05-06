Aziz Yıldırım'ın birleşme çağrısına cevap!

Fenerbahçe Kulübü'nün 6-7 Haziran'da yapılacak olağanüstü seçimli genel kurulunda başkanlığa aday olan Aziz Yıldırım, adaylığını açıklayan diğer isimler olan Barış Göktürk ve Hakan Safi'ye birleşme çağrısı yapmıştı.



Yıldırım adaylık açıklamasında, "Sayın Barış Göktürk ve Sayın Hakan Safi başta olmak üzere, adaylığı söz konusu olan tüm adaylara, benimle beraber olmayı teklif ediyorum." demişti.



Daha önce "Yüzde yüz adayım. Aziz Yıldırım da aday olsa çekilmeyeceğim." diyen Hakan Safi, A Spor'un haberine göre birleşme teklifini kabul etmedi ve adaylığına devam etme kararı aldı.



Yönetim listesine aldığı isimlerle olağanüstü toplantı kararı alan Barış Göktürk'ün ise birleşme teklifine sıcak baktığı, kurmaylarıyla yapacağı toplantının ardından kesin kararını vereceği belirtildi.



