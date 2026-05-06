Aziz Yıldırım'ın birleşme çağrısına cevap!

Aziz Yıldırım'ın adaylık açıklamasında birleşme çağrısı yaptığı Hakan Safi adaylığına devam edecek. Birleşme çağrısına sıcak bakan Barış Göktürk ise kurmaylarıyla yapacağı toplantının ardından kesin kararını duyuracak.

calendar 06 Mayıs 2026 12:31 | Son Güncelleme Tarihi: 06 Mayıs 2026 12:40
Fenerbahçe Kulübü'nün 6-7 Haziran'da yapılacak olağanüstü seçimli genel kurulunda başkanlığa aday olan Aziz Yıldırım, adaylığını açıklayan diğer isimler olan Barış Göktürk ve Hakan Safi'ye birleşme çağrısı yapmıştı.

Yıldırım adaylık açıklamasında, "Sayın Barış Göktürk ve Sayın Hakan Safi başta olmak üzere, adaylığı söz konusu olan tüm adaylara, benimle beraber olmayı teklif ediyorum." demişti.

Daha önce "Yüzde yüz adayım. Aziz Yıldırım da aday olsa çekilmeyeceğim." diyen Hakan Safi, A Spor'un haberine göre birleşme teklifini kabul etmedi ve adaylığına devam etme kararı aldı.

Yönetim listesine aldığı isimlerle olağanüstü toplantı kararı alan Barış Göktürk'ün ise birleşme teklifine sıcak baktığı, kurmaylarıyla yapacağı toplantının ardından kesin kararını vereceği belirtildi.

  PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 32 23 5 4 73 27 74
2 Fenerbahçe 32 20 10 2 71 34 70
3 Trabzonspor 32 19 9 4 59 35 66
4 Beşiktaş 32 17 8 7 56 36 59
5 Göztepe 32 13 13 6 40 28 52
6 Başakşehir 32 14 9 9 53 34 51
7 Samsunspor 32 12 12 8 43 42 48
8 Rizespor 32 10 10 12 44 46 40
9 Konyaspor 32 10 10 12 42 45 40
10 Kocaelispor 32 9 10 13 26 36 37
11 Gaziantep FK 32 9 10 13 41 54 37
12 Alanyaspor 32 6 16 10 37 38 34
13 Kasımpaşa 32 7 11 14 30 46 32
14 Antalyaspor 32 7 8 17 30 51 29
15 Eyüpspor 32 7 8 17 26 45 29
16 Gençlerbirliği 32 7 7 18 30 45 28
17 Kayserispor 32 5 12 15 24 58 27
18 Karagümrük 32 6 6 20 28 53 24
