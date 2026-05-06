Galatasaray'ın eski yıldızlarından Dries Mertens, Antalyaspor maçına geliyor.
Galatasaray, sosyal medya hesabından Belçikalı eski yıldızının doğum gününü kutladı.
Bu paylaşıma cevap veren Mertens, Galatasaray'a kalp emojisiyle birlikte, "Cumartesi günü görüşürüz." yanıtını verdi.
Mertens, Galatasaray'da forma giydiği 3 yılda 3 şampiyonluk kazanmıştı. Sarı-kırmızılılar, cumartesi günü Antalyaspor karşısında kazanması halinde üst üste 4. şampiyonluğunu ilan edecek.
Galatasaray, sosyal medya hesabından Belçikalı eski yıldızının doğum gününü kutladı.
Bu paylaşıma cevap veren Mertens, Galatasaray'a kalp emojisiyle birlikte, "Cumartesi günü görüşürüz." yanıtını verdi.
Mertens, Galatasaray'da forma giydiği 3 yılda 3 şampiyonluk kazanmıştı. Sarı-kırmızılılar, cumartesi günü Antalyaspor karşısında kazanması halinde üst üste 4. şampiyonluğunu ilan edecek.