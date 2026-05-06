Tom Thibodeau NBA'e dönmek istiyor, Bulls'a geri dönüşe açık

Deneyimli koç Tom Thibodeau'nun NBA'e geri dönmeye hazır olduğu ve özellikle Chicago Bulls'a dönüş fikrine sıcak baktığı bildirildi.

calendar 06 Mayıs 2026 11:25
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Tom Thibodeau NBA'e dönmek istiyor, Bulls'a geri dönüşe açık
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Deneyimli koç Tom Thibodeau'nun NBA'e geri dönmeye hazır olduğu ve özellikle Chicago Bulls'a dönüş fikrine sıcak baktığı bildirildi.

The Athletic'in haberine göre 68 yaşındaki çalıştırıcı, yeniden koçluk yapmak konusunda oldukça istekli ve Bulls organizasyonunun da ilgilenmesi halinde Chicago'ya dönmeye açık durumda.

Thibodeau, New York Knicks'in geçtiğimiz yaz kendisini görevden almasının ardından 2025-26 sezonunda basketboldan uzak kalmıştı. Knicks, onun yönetiminde Doğu Konferansı finallerine kadar yükselmiş olmasına rağmen yollar ayrılmıştı.

Chicago'nun Thibodeau için özel bir anlam taşıdığı belirtiliyor. Tecrübeli koç, başantrenörlük kariyerindeki en büyük çıkışını Bulls döneminde yapmış ve 2015 yılında takımdan ayrılmıştı.

Thibodeau'nun kariyer geçmişi de uzun süre kenarda kalmayacağını gösteriyor. 2015'te Bulls'tan, 2019'da ise Minnesota Timberwolves'tan ayrıldıktan sonra yalnızca bir sezon içinde yeniden NBA'de görev almıştı.

Olası bir Bulls-Thibodeau birleşmesi için kulüp CEO'su Michael Reinsdorf ile kısa süre önce Atlanta Hawks'tan transfer edilen basketbol operasyonları başkan yardımcısı Bryson Graham'ın onayı gerekiyor.

Tecrübeli çalıştırıcının, bu yaz oluşacak geniş koç piyasasında ilgi görecek isimlerden biri olması bekleniyor. Şu anda Bulls, Orlando Magic, Portland Trail Blazers ve New Orleans Pelicans'ta koçluk koltuğu boş durumda bulunuyor. Golden State Warriors cephesinde ise Steve Kerr'in geleceğine ilişkin belirsizlik sürüyor.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 32 23 5 4 73 27 74
2 Fenerbahçe 32 20 10 2 71 34 70
3 Trabzonspor 32 19 9 4 59 35 66
4 Beşiktaş 32 17 8 7 56 36 59
5 Göztepe 32 13 13 6 40 28 52
6 Başakşehir 32 14 9 9 53 34 51
7 Samsunspor 32 12 12 8 43 42 48
8 Rizespor 32 10 10 12 44 46 40
9 Konyaspor 32 10 10 12 42 45 40
10 Kocaelispor 32 9 10 13 26 36 37
11 Gaziantep FK 32 9 10 13 41 54 37
12 Alanyaspor 32 6 16 10 37 38 34
13 Kasımpaşa 32 7 11 14 30 46 32
14 Antalyaspor 32 7 8 17 30 51 29
15 Eyüpspor 32 7 8 17 26 45 29
16 Gençlerbirliği 32 7 7 18 30 45 28
17 Kayserispor 32 5 12 15 24 58 27
18 Karagümrük 32 6 6 20 28 53 24
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.