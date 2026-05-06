Tom Thibodeau NBA'e dönmek istiyor, Bulls'a geri dönüşe açık

Deneyimli koç Tom Thibodeau'nun NBA'e geri dönmeye hazır olduğu ve özellikle Chicago Bulls'a dönüş fikrine sıcak baktığı bildirildi.



The Athletic'in haberine göre 68 yaşındaki çalıştırıcı, yeniden koçluk yapmak konusunda oldukça istekli ve Bulls organizasyonunun da ilgilenmesi halinde Chicago'ya dönmeye açık durumda.



Thibodeau, New York Knicks'in geçtiğimiz yaz kendisini görevden almasının ardından 2025-26 sezonunda basketboldan uzak kalmıştı. Knicks, onun yönetiminde Doğu Konferansı finallerine kadar yükselmiş olmasına rağmen yollar ayrılmıştı.



Chicago'nun Thibodeau için özel bir anlam taşıdığı belirtiliyor. Tecrübeli koç, başantrenörlük kariyerindeki en büyük çıkışını Bulls döneminde yapmış ve 2015 yılında takımdan ayrılmıştı.



Thibodeau'nun kariyer geçmişi de uzun süre kenarda kalmayacağını gösteriyor. 2015'te Bulls'tan, 2019'da ise Minnesota Timberwolves'tan ayrıldıktan sonra yalnızca bir sezon içinde yeniden NBA'de görev almıştı.



Olası bir Bulls-Thibodeau birleşmesi için kulüp CEO'su Michael Reinsdorf ile kısa süre önce Atlanta Hawks'tan transfer edilen basketbol operasyonları başkan yardımcısı Bryson Graham'ın onayı gerekiyor.



Tecrübeli çalıştırıcının, bu yaz oluşacak geniş koç piyasasında ilgi görecek isimlerden biri olması bekleniyor. Şu anda Bulls, Orlando Magic, Portland Trail Blazers ve New Orleans Pelicans'ta koçluk koltuğu boş durumda bulunuyor. Golden State Warriors cephesinde ise Steve Kerr'in geleceğine ilişkin belirsizlik sürüyor.



