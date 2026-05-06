1. Lig'de play-off heyecanı başlıyor

Trendyol 1. Lig'de ilk tur play-off maçları perşembe günü oynanacak.

calendar 06 Mayıs 2026 11:41
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Trendyol 1. Lig'den Süper Lig'e yükselecek 3. takımın belirleneceği play-off heyecanı perşembe günkü 1. tur karşılaşmalarıyla başlayacak.

Doğrudan play-off finaline yükselen Esenler Erokspor'un yanı sıra Arca Çorum FK ve Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü play-off'ta ilk kez mücadele edecek.

Daha önce birer kez play-off'tan Süper Lig vizesi alan Atko Group Pendikspor ikinci, Sipay Bodrum FK ise üçüncü defa play-off'ta yer alacak.

Perşembe saat 20.00'de başlayacak ilk tur müsabakalarında Çorum FK ile Ankara Keçiörengücü, Bodrum FK ile Pendikspor karşılaşacak. Bu  mücadeleleri kazanacak ekipler, 2 maç üzerinden oynanacak 2. turda 11 ve 15 Mayıs'ta karşılaşacak. Bu turu geçecek ekip de 24 Mayıs Pazar günü Medaş Konya Büyükşehir Stadı'ndaki finalde Esenler Erokspor'un rakibi olacak.

Çorum FK-Ankara Keçiörengücü

Ligi 71 puanla dördüncü tamamlayan Çorum FK, 60 puan ve averajla yedinciliği elde eden Ankara Keçiörengücü'nü play-off ilk turunda konuk edecek.

Ankara Keçiörengücü ile profesyonel liglerde oynadığı 8 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan Çorum FK, rakibiyle oynadığı son 5 müsabakayı galip tamamladı.

2022-2023'ten sonra bu kez 1. turda

Ligi 64 puanla beşinci tamamlayan Bodrum FK ile 63 puanlı takipçisi Pendikspor, 2022-2023'teki 1. Lig play-off finalinin ardından play-off'ta ikinci kez birbirlerine rakip olacak. Spor Toto Akhisar Stadı'ndaki müsabakada rakibine 2-1 üstünlük kuran Pendikspor Süper Lig'e yükselmişti.

İki ekibin bu sezonki müsabakaları 1-1 ve 0-0'lık skorlarla tamamlandı.

31. play-off

Play-off'un 31. defa uygulandığı 1. Lig'de 23 takım bu sayede bir üst lige çıktı.

Play-off'ta Kasımpaşa 3 kez Süper Lig'e yükselirken Antalyaspor, Eskişehirspor, Fatih Karagümrük, Göztepe, Konyaspor, Sakaryaspor ikişer; Adana Demirspor, Alanyaspor, Altay, Bodrum FK, Boluspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Çaykur Rizespor, Gaziantep FK, İstanbulspor, Kayserispor, Malatyaspor, Mersin İdmanyurdu, Orduspor, Pendikspor, Şekerspor ve Zeytinburnu da birer kez Süper Lig vizesi aldı.

Ligde 1993-1994 sezonunda play-off'tan Süper Lig'e iki takım birden (Adana Demirspor ve Antalyaspor) yükselmişti.

HAKEMLER BELLİ OLDU

Trendyol 1. Lig play-off birinci tur maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulunun açıklamasına göre tek maç usulüne göre perşembe günü oynanacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler şöyle:

20.00 Arca Çorum FK-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: Ömer Tolga Güldibi

20.00 Sipay Bodrum FK-Atko Grup Pendikspor: Ömer Faruk Turtay

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 32 23 5 4 73 27 74
2 Fenerbahçe 32 20 10 2 71 34 70
3 Trabzonspor 32 19 9 4 59 35 66
4 Beşiktaş 32 17 8 7 56 36 59
5 Göztepe 32 13 13 6 40 28 52
6 Başakşehir 32 14 9 9 53 34 51
7 Samsunspor 32 12 12 8 43 42 48
8 Rizespor 32 10 10 12 44 46 40
9 Konyaspor 32 10 10 12 42 45 40
10 Kocaelispor 32 9 10 13 26 36 37
11 Gaziantep FK 32 9 10 13 41 54 37
12 Alanyaspor 32 6 16 10 37 38 34
13 Kasımpaşa 32 7 11 14 30 46 32
14 Antalyaspor 32 7 8 17 30 51 29
15 Eyüpspor 32 7 8 17 26 45 29
16 Gençlerbirliği 32 7 7 18 30 45 28
17 Kayserispor 32 5 12 15 24 58 27
18 Karagümrük 32 6 6 20 28 53 24
