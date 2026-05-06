Windhorst'ten Luka Doncic alarmı: 'Sakatlık açıklandığından daha ciddi olabilir'

Los Angeles Lakers süperstarı Luka Doncic'in Avrupa'ya gitme sebebine ilişkin yeni detaylar gündeme geldi.



ESPN analisti Brian Windhorst, yıldız oyuncunun açıklanandan daha ciddi bir sakatlık yaşadığını öne sürerken, Doncic'in Avrupa seyahatinin yalnızca tedavi amacı taşımadığını iddia etti.



Lakers cephesinde Luka Doncic'in sahalara ne zaman döneceği hâlâ belirsizliğini koruyor. Sloven yıldız, yaklaşık bir ay önce sol hamstringinde yaşadığı Grade 2 zorlanma nedeniyle forma giymeyi bırakmıştı. Ancak aradan geçen süreye rağmen kayda değer bir iyileşme sürecinin görülmemesi, NBA çevrelerinde soru işaretlerine yol açtı.



The Rich Eisen Show'a katılan Brian Windhorst, Lakers'ın Doncic'in Avrupa'ya gitmesine izin vermesinin aslında oyuncunun kısa vadede dönüş ihtimalinin bulunmamasıyla ilgili olduğunu savundu.



"Elimdeki bilgilere göre durum söylendiği kadar basit olmayabilir. Luka'nın hâlâ tam anlamıyla kondisyon çalışmalarına başladığını düşünmüyorum," diyen Windhorst şu ifadeleri kullandı:



"Bir prosedürden sonra bir ay sahalardan uzak kalıyorsanız, yeniden fiziksel seviyenizi oluşturmanız gerekir ve Luka'nın henüz o aşamaya geldiğini sanmıyorum. Austin Reaves için kademeli güncellemeler gördük ama Luka konusunda yalnızca şut attığını görüyoruz. Belki takım daha fazlasını yapıyor ve paylaşmıyordur ama bu oldukça ciddi bir hamstring sakatlığı."



Windhorst, Doncic'in İspanya'ya gönderilmesinin de düşündürücü olduğunu söyledi:



"Ben her zaman sözlerden çok hareketlere bakarım. Luka sakatlandığında onu tedavi için İspanya'ya gönderdiler. İnsanlar genelde Almanya'yı duyar ama İspanya'yı pek duymazsınız. Luka'nın Slovenya'da yeni doğmuş bir bebeği var ve sezon dışında Madrid'de yaşıyor. Belirli bir şey ima etmiyorum ama onu Avrupa'ya göndermeleri bana küçük çaplı bir sakatlık izlenimi vermedi. Daha çok birkaç hafta boyunca zaten hiçbir şey yapamayacağı anlamına geliyordu."



Doncic'in Avrupa seyahati sırasında Slovenya'da kızlarıyla bir araya geldiği, ayrıca Madrid'de Novak Djokovic ile buluşup birlikte EuroLeague maçı izlediği ortaya çıkmıştı.



Son raporlar, Doncic'in hâlâ "haftadan haftaya" değerlendirildiğini gösterirken, oyuncunun rehabilitasyon sürecinde koşulara bile başlamadığı yönünde söylentiler bulunuyor.



Lakers ise şu aşamada sabırlı davranmak zorunda. Los Angeles ekibi, ilk turda Houston Rockets'ı Doncic olmadan altı maçta geçmeyi başarsa da, son şampiyon Oklahoma City Thunder karşısında Batı Konferansı yarı finalinde ciddi bir sınav veriyor.



Windhorst, Lakers'ın süreçle ilgili yaklaşımını da değerlendirdi:



"Bence Lakers şu an tamamen bekle-gör modunda. Eğer Oklahoma City'ye gidip iki maçta da ağır yenilgi alırlarsa bu karar sürecini etkiler. Ama seride denge kurabilirlerse ya da işe yarayan bir formül bulduklarını hissederlerse bu da farklı bir yön çizebilir."



Hamstring sakatlıklarının riskine de değinen deneyimli gazeteci şu ifadeleri kullandı:



"Hamstring sakatlığından erken dönen oyuncular gördüm ve sonuçlar genelde iyi olmuyor. Eğer gerçekten Grade 2 zorlanmaysa, iyileşme süresi dört ila altı hafta olur. Luka için zaten dört hafta geçti. Altı hafta belki sezonun sonuna denk gelecek. İki hafta içinde dönse bile bu yine Grade 2 sakatlık için normal sayılırdı. Zaten takım da bunun hafif bir zorlanma olduğunu söylemedi, doğrudan Grade 2 olarak açıkladılar."



