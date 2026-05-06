Casemiro: "Michael Carrick, görevi hak ediyor"

Manchester United'ın orta saha oyuncusu Casemiro, Ruben Amorim'den sonra göreve gelen teknik direktör Michael Carrick'in gelecekte de görevi hak ettiğini söyledi.

calendar 06 Mayıs 2026 13:38
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Manchester United'da Ruben Amorim sonrası sezon sonuna kadar göreve gelen teknik direktör Michael Carrick, aldığı sonuçlarla fark yarattı.

Carrick, Manchester United ile Şampiyonlar Ligi biletini kaptı. Buna rağmen İngiliz teknik adamın kulüpteki geleceği belirsizliğini koruyor.

Manchester United'a sezon sonunda veda etmeye hazırlanan orta saha oyuncusu Casemiro, Carrick ile ilgili görüşlerini aktardı.

"GÖREVİ HAK EDİYOR"

Brezilyalı futbolcu, "Bence görevi sonuna kadar hak ediyor. Manchester United'ı yönetmek için mükemmel niteliklere sahip olduğunu kanıtladı. Bu seçim bana ait değil, kulübe ait ama fikrimi belirtmeme izin verirseniz, elbette bu görevi hak ediyor." dedi.

"ONUN ADINA MUTLUYUM"

Carrick'in Manchester United'ı çok iyi bildiğini aktaran 34 yaşındaki orta saha oyuncusu, "Elbette sezon uzun ancak geldiğinden bu yana inanılmaz bir iş çıkardı ve bence Manchester United menajeri olmak için gereken her şeye sahip. Kulübü tanıyan, bir idol olan, kulüpte şampiyonluklar kazanan ve Manchester United'ın ne olduğunu bilen bilen birisi." diye konuştu.

Casemiro, "Onun adına mutluyum, o harika ve inanılmaz bir insan ve kariyerinde başına gelen her şeyi hak ediyor." dedi.

Manchester United'da bu sezon 34 maçta süre bulan Casemiro, 9 gol attı ve 2 asist yaptı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 32 23 5 4 73 27 74
2 Fenerbahçe 32 20 10 2 71 34 70
3 Trabzonspor 32 19 9 4 59 35 66
4 Beşiktaş 32 17 8 7 56 36 59
5 Göztepe 32 13 13 6 40 28 52
6 Başakşehir 32 14 9 9 53 34 51
7 Samsunspor 32 12 12 8 43 42 48
8 Rizespor 32 10 10 12 44 46 40
9 Konyaspor 32 10 10 12 42 45 40
10 Kocaelispor 32 9 10 13 26 36 37
11 Gaziantep FK 32 9 10 13 41 54 37
12 Alanyaspor 32 6 16 10 37 38 34
13 Kasımpaşa 32 7 11 14 30 46 32
14 Antalyaspor 32 7 8 17 30 51 29
15 Eyüpspor 32 7 8 17 26 45 29
16 Gençlerbirliği 32 7 7 18 30 45 28
17 Kayserispor 32 5 12 15 24 58 27
18 Karagümrük 32 6 6 20 28 53 24
