Casemiro: 'Michael Carrick, görevi hak ediyor'

Manchester United'da Ruben Amorim sonrası sezon sonuna kadar göreve gelen teknik direktör Michael Carrick, aldığı sonuçlarla fark yarattı.



Carrick, Manchester United ile Şampiyonlar Ligi biletini kaptı. Buna rağmen İngiliz teknik adamın kulüpteki geleceği belirsizliğini koruyor.



Manchester United'a sezon sonunda veda etmeye hazırlanan orta saha oyuncusu Casemiro, Carrick ile ilgili görüşlerini aktardı.



"GÖREVİ HAK EDİYOR"



Brezilyalı futbolcu, "Bence görevi sonuna kadar hak ediyor. Manchester United'ı yönetmek için mükemmel niteliklere sahip olduğunu kanıtladı. Bu seçim bana ait değil, kulübe ait ama fikrimi belirtmeme izin verirseniz, elbette bu görevi hak ediyor." dedi.



"ONUN ADINA MUTLUYUM"



Carrick'in Manchester United'ı çok iyi bildiğini aktaran 34 yaşındaki orta saha oyuncusu, "Elbette sezon uzun ancak geldiğinden bu yana inanılmaz bir iş çıkardı ve bence Manchester United menajeri olmak için gereken her şeye sahip. Kulübü tanıyan, bir idol olan, kulüpte şampiyonluklar kazanan ve Manchester United'ın ne olduğunu bilen bilen birisi." diye konuştu.



Casemiro, "Onun adına mutluyum, o harika ve inanılmaz bir insan ve kariyerinde başına gelen her şeyi hak ediyor." dedi.



Manchester United'da bu sezon 34 maçta süre bulan Casemiro, 9 gol attı ve 2 asist yaptı.



