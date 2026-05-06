Ağrı Dağı, tırmanıştan sonra motosiklet sporuyla da anılacak

Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası, ilk kez Ağrı Dağı eteklerinde düzenlenerek bölgenin spor turizmine katkı sağlaması hedefleniyor.

calendar 06 Mayıs 2026 13:02 | Son Güncelleme Tarihi: 06 Mayıs 2026 13:03
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Ağrı Valisi Önder Bozkurt, Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası'nın bölge için önemli olduğunu söyledi.

Ağrı Valisi Önder Bozkurt ile Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke, Ağrı Dağı'nda ilk kez düzenlenecek Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası'na ilişkin AA muhabirine açıklamada bulundu.

Vali Önder Bozkurt, Ağrı ile ilgili bazı algıların gerçeği yansıtmadığını belirterek, ilin büyük ölçüde çayır, mera ve tarım arazilerinden oluştuğunu söyledi.

Ağrı'da bulunan 11 milyon dekarlık arazinin 8,8 milyon dekarının çayır, mera ve tarım arazilerinden oluştuğunu aktaran Bozkurt, "Dağlık alanlarımız ise Doğubayazıt ilçemizdeki Büyük ve Küçük Ağrı dağları ile Tendürek Dağı. Ağrı'nın daha çok spor organizasyonlarıyla anılmasını istiyoruz. İnşallah Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası da buna katkı sunacak." diye konuştu.

Organizasyonun yalnızca spor turizmi açısından değil, yerel ekonominin canlanması ve ilin ulusal ve uluslararası medyada daha fazla yer alması açısından da değer taşıdığını ifade eden Bozkurt, kente ilk kez gelecek ziyaretçilerin Ağrı'nın sosyal ve kültürel yapısını tanımasını arzu ettiklerini söyledi.

Ağrı'nın özellikle mayıs ve haziran aylarında yemyeşil doğasıyla dikkati çektiğini dile getiren Bozkurt, "Geldiklerinde 'Karadeniz'e mi geldik?" diyen misafirlerimiz oluyor." dedi.

- "Ağrı Dağı'nın 3 bin 200 metresine kadar araçla dahi ulaşabiliyorsunuz"

Şampiyonanın 3 Temmuz'da Ağrı merkezdeki TRT Park parkurunda başlayacağını aktaran Vali Bozkurt, ikinci gün yarışlarının Diyadin Kanyonu'nda, final etabının ise 5 Temmuz'da Ağrı Dağı eteklerinde 3 bin 200 metre rakımda yapılacağını bildirdi.

Bozkurt, "Ağrı Dağı'nın 5 bin 137 metre rakımı var, dünyada tırmanış sporları için çok önemli bir merkez. Bunun yaklaşık 3 bin 200 metresine kadar yolları ve ulaşımı çok rahat, araçla dahi ulaşabiliyorsunuz. Tırmanışın yanı sıra zorlu arazi koşullarında enduro yarışını yapmak da önemli." ifadelerini kullandı.

Spor organizasyonlarının bölgedeki huzur ve güven ortamını yansıttığını da vurgulayan Bozkurt, "Özellikle Terörsüz Türkiye hedefiyle yola çıktığımız şu noktada, bölgemizdeki huzurun ve güvenin de bir simgesi olur. İnşallah Ağrı ilimiz bundan sonraki dönemlerde de sporla, kültürle, sanatla anılır. Çocuk ve gençlerimiz inşallah en güzel sporları buralarda da tanırlar. " şeklinde konuştu.

- Akülke: "Uluslararası bir şampiyona haline getirmeyi düşünüyoruz"

TMF Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke ise spor organizasyonlarının tanıtıma ve ekonomiye katkı sunduğunu vurgulayarak, ulusal şampiyonalarda 600-700 kişilik bir katılım olduğunu, uluslararası organizasyonlarda bu sayının 1000-1500 kişiye ulaştığını belirtti.

Ağrı Dağı'nda yapılacak bu şampiyonanın uluslararası seviye çıkması için girişimlerinin devam ettiğini dile getiren Akülke, "Azerbaycan'dan, Gürcistan'dan, Ermenistan'dan, İran'dan tüm federasyonlarla gerekli girişimlerde bulunup hızlı bir şekilde yabancı sporcuların katılımıyla bu şampiyonayı uluslararası bir hale getirmeyi düşünüyoruz." dedi.

Sporcular ve sporseverler tarafından Ağrı Dağı'nın kıymetinin bilinmesi gerektiğini anlatan Akülke, "Ağrı Dağı, İshakpaşa Sarayı, Doğubayazıt tüm sporlar için inanılmaz bir destinasyon. Tüm federasyonlara sesleniyorum, burayı, bölgeyi hep beraber işleyelim ve spor turizmine kazandıralım" şeklinde konuştu.

"Hep beraber gelin Terörsüz Türkiye'yi, motor sesleriyle Ağrı Dağı'nın 3200 metresinde kutlayalım." diyen Akülke, sözlerini şöyle tamamladı:

"Uluslararası trekkingciler (doğa yürüyüşü) ve tırmanışçılar da temmuz ayında Ağrı Dağı'na gelecek. Sezonu da büyük bir spor şöleniyle açmış olacağız. Artık buraların sporla, sportif aktivitelerle, buradan çıkacak şampiyonlarla anılmasını istiyoruz."

 

