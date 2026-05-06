Jean-Philippe Mateta'dan Milan itirafı!

Crystal Palace forması giyen Jean-Philippe Mateta, devre arasında Milan'a gerçekleşmeyen transferi için konuştu.



Fransız golcü, "Dürüst olmak gerekirse, görüşmelerin sonuçsuz kaldığını söylediklerinde psikolojik olarak çok kötü hissettim. Nasıl toparlanabileceğimi hızlıca düşündüm. Çeşitli uzmanlara danıştım ve ameliyat gerekmediklerini söylediklerinde, sahalara geri dönüşüme odaklandım. Glasner'e hazır olduğumu göstermek ve takımla birlikte kazanmak için çok çalıştım." diye konuştu.



Milan, geride bıraktığımız ara transfer döneminde Mateta'yı sağlık kontrollerinden geçirmiş ancak dizindeki sorun nedeniyle 28 yaşındaki futbolcunun transferinden vazgeçmişti.



Crystal Palace forması altında bu sezon 44 maçta süre bulan Mateta, 13 gol attı ve 3 asist yaptı.



