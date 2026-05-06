Jean-Philippe Mateta'dan Milan itirafı!

Crystal Palace forması giyen Jean-Philippe Mateta, devre arasında gerçekleşmeyen Milan transferinin kendisini psikolojik olarak çok etkilediğini söyledi.

calendar 06 Mayıs 2026 15:19
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Jean-Philippe Mateta'dan Milan itirafı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Crystal Palace forması giyen Jean-Philippe Mateta, devre arasında Milan'a gerçekleşmeyen transferi için konuştu.

Fransız golcü, "Dürüst olmak gerekirse, görüşmelerin sonuçsuz kaldığını söylediklerinde psikolojik olarak çok kötü hissettim. Nasıl toparlanabileceğimi hızlıca düşündüm. Çeşitli uzmanlara danıştım ve ameliyat gerekmediklerini söylediklerinde, sahalara geri dönüşüme odaklandım. Glasner'e hazır olduğumu göstermek ve takımla birlikte kazanmak için çok çalıştım." diye konuştu.

Milan, geride bıraktığımız ara transfer döneminde Mateta'yı sağlık kontrollerinden geçirmiş ancak dizindeki sorun nedeniyle 28 yaşındaki futbolcunun transferinden vazgeçmişti.

Crystal Palace forması altında bu sezon 44 maçta süre bulan Mateta, 13 gol attı ve 3 asist yaptı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 32 23 5 4 73 27 74
2 Fenerbahçe 32 20 10 2 71 34 70
3 Trabzonspor 32 19 9 4 59 35 66
4 Beşiktaş 32 17 8 7 56 36 59
5 Göztepe 32 13 13 6 40 28 52
6 Başakşehir 32 14 9 9 53 34 51
7 Samsunspor 32 12 12 8 43 42 48
8 Rizespor 32 10 10 12 44 46 40
9 Konyaspor 32 10 10 12 42 45 40
10 Kocaelispor 32 9 10 13 26 36 37
11 Gaziantep FK 32 9 10 13 41 54 37
12 Alanyaspor 32 6 16 10 37 38 34
13 Kasımpaşa 32 7 11 14 30 46 32
14 Antalyaspor 32 7 8 17 30 51 29
15 Eyüpspor 32 7 8 17 26 45 29
16 Gençlerbirliği 32 7 7 18 30 45 28
17 Kayserispor 32 5 12 15 24 58 27
18 Karagümrük 32 6 6 20 28 53 24
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.