Josef de Souza'dan Sergen Yalçın'a destek paylaşımı

Beşiktaş'ın eski futbolcularından Josef de Souza, Konyaspor maçının ardından teknik direktör Sergen Yalçın için destek paylaşımında bulundu.

calendar 06 Mayıs 2026 18:46
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Beşiktaş'ın eski futbolcularından Josef de Souza, Konyaspor maçının ardından teknik direktör Sergen Yalçın için dikkat çeken bir destek paylaşımında bulundu.

Josef paylaşımında, "Sevgili büyük Beşiktaş taraftarı ve camiası, Sizlerin her zaman en iyisini istemesini çok iyi anlıyorum, çünkü Beşiktaş her zaman zirvede olmayı hak eden bir kulüptür. Ancak unutmayın ki herkes "artık bitti" derken o unutulmaz şampiyonluğu birbirimize ve hocamıza inanarak kazandık. Sergen Yalçın sadece bir teknik direktör değil; bu kulübün ruhudur.

Hocamız Sergen'in ilk gün söylediği gibi, şu anda bir geçiş dönemindeyiz. Önümüzde yeni bir kadro yapılanması, heyecan verici yeni bir sezon ve gücümüzü yeniden inşa edeceğimiz yeni bir kamp süreci var. Başarı öfkeyle değil, güvenle inşa edilir. Sergen Hoca bu camianın evladıdır ve başarının anahtarıdır. Bugün ona sırt çevirme günü değil, yanında durma günüdür. Biz birlikte çok daha güçlüyüz. En büyük zaferler, en zor zamanlardan sonra gelir." ifadelerine yer verdi.



TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 32 23 5 4 73 27 74
2 Fenerbahçe 32 20 10 2 71 34 70
3 Trabzonspor 32 19 9 4 59 35 66
4 Beşiktaş 32 17 8 7 56 36 59
5 Göztepe 32 13 13 6 40 28 52
6 Başakşehir 32 14 9 9 53 34 51
7 Samsunspor 32 12 12 8 43 42 48
8 Rizespor 32 10 10 12 44 46 40
9 Konyaspor 32 10 10 12 42 45 40
10 Kocaelispor 32 9 10 13 26 36 37
11 Gaziantep FK 32 9 10 13 41 54 37
12 Alanyaspor 32 6 16 10 37 38 34
13 Kasımpaşa 32 7 11 14 30 46 32
14 Antalyaspor 32 7 8 17 30 51 29
15 Eyüpspor 32 7 8 17 26 45 29
16 Gençlerbirliği 32 7 7 18 30 45 28
17 Kayserispor 32 5 12 15 24 58 27
18 Karagümrük 32 6 6 20 28 53 24
