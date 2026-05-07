NBA'de Timberwolves'u farklı yenen Spurs, seriyi 1-1 yaptı

Timberwolves'a tarihinin en ağır play-off yenilgisini yaşatan Spurs, maçı 133-95 kazandı- Skor üstünlüğünün 25 kez el değiştirdiği maçta 76ers'ı 108-102 yenen Knicks, seride 2-0 öne geçti

calendar 07 Mayıs 2026 10:04
Haber: AA, Fotoğraf: NBA.com
LONDRA (AA) - Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) San Antonio Spurs, sahasında Minnesota Timberwolves'u 133-95 mağlup ederek seriyi 1-1 yaptı.

Batı Konferansı yarı final serisi ikinci maçında Victor Wembanyama, 19 sayı, 15 ribauntla Spurs'e liderlik ederken, Stephon Castle 21, De'Aaron Fox 16 sayıyla oynadı.

Tarihinin en ağır play-off yenilgisini yaşayan Timberwolves'ta ise Anthony Edwards, Julius Randle, Jaden McDaniels ve Terrence Shannon Jr. 12'şer sayı kaydetti.

Serinin 3 ve 4. maçları Minneapolis'te oynanacak.

- Knicks, seride 2-0 öne geçti

Doğu Konferansı yarı final serisinde Philadelphia 76ers'ı 108-102 yenen New York Knicks, seride 2-0 üstünlük sağladı.

Knicks'te Jalen Brunson'ın 26 sayıyla en skorer isim olurken, OG Anunoby 24 sayı, Karl-Anthony Towns 20 sayı, 10 ribaunt, 7 asistlik performans sergiledi.

Skor üstünlüğünün 25 kez el değiştirdiği maçta Tyrese Maxey, 76ers adına 26 sayı kaydetti. Paul George ve Kelly Oubre Jr. 19'ar sayıyla oynadı. 16 dakika süre alan milli basketbolcu Adem Bona, 2 sayı, 7 ribaunt, 1 asist, 2 blokla parkeden ayrıldı.

Serinin 3 ve 4. maçları Philadelphia'da oynanacak.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 32 23 5 4 73 27 74
2 Fenerbahçe 32 20 10 2 71 34 70
3 Trabzonspor 32 19 9 4 59 35 66
4 Beşiktaş 32 17 8 7 56 36 59
5 Göztepe 32 13 13 6 40 28 52
6 Başakşehir 32 14 9 9 53 34 51
7 Samsunspor 32 12 12 8 43 42 48
8 Rizespor 32 10 10 12 44 46 40
9 Konyaspor 32 10 10 12 42 45 40
10 Kocaelispor 32 9 10 13 26 36 37
11 Gaziantep FK 32 9 10 13 41 54 37
12 Alanyaspor 32 6 16 10 37 38 34
13 Kasımpaşa 32 7 11 14 30 46 32
14 Antalyaspor 32 7 8 17 30 51 29
15 Eyüpspor 32 7 8 17 26 45 29
16 Gençlerbirliği 32 7 7 18 30 45 28
17 Kayserispor 32 5 12 15 24 58 27
18 Karagümrük 32 6 6 20 28 53 24
