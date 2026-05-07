Efsaneler ölmez, şekil değiştirir!

Başarılı stoper Abdülkerim Bardakcı, Konyaspor'dan Galatasaray'a transfer olduktan sonra üst üste dördüncü şampiyonluğunu yaşayacak, bunu başaran tek Türk futbolcu olan Ümit Davala'yı yakalayacak.

calendar 07 Mayıs 2026 10:15
Haber: Sözcü, Fotoğraf: AA
Tarih 1 Temmuz 2022...

Konyaspor'da yükselen formuyla dikkat çeken Abdülkerim Bardakcı hem Galatasaray hem de Fenerbahçe'nin listesindeydi. Yeşil-beyazlı kulüple anlaşan Başkan Ali Koç, Abdülkerim'in talep ettiği maaşı duyunca, "Sen bu kadar para eder misin?" demiş, bu sözlere kızan başarılı futbolcu rotasını Cimbom'a çevirmişti.

BURUK'UN VAZGEÇİLMEZİ

2.8 milyon Euro'luk bonservisle sarı-kırmızılı ekibe transfer olan milli futbolcu, Okan Buruk'un vazgeçilmezleri arasına girdi. Şimdi cumartesiyi sabırsızlıkla bekliyor.

Üst üste dördüncü şampiyonluğuna hazırlanan Abdülkerim Bardakcı transfer olduktan sonra böyle bir başarıya ulaşan ikinci Türk futbolcu unvanını alacak. Şu anda rekor Ümit Davala'da...

1996'da kiralık oynadığı Diyarbakırspor'da kendini gösterip Aslan'ın yolunu tutan Davala üst üste 4 şampiyonlukta önemli rol oynamıştı.

170

Sarı-kırmızılı formayla 170 maçı geride bırakan Abdülkerim Bardakcı bu sezon 44 karşılaşmada 3 bin 639 dakika süre aldı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 32 23 5 4 73 27 74
2 Fenerbahçe 32 20 10 2 71 34 70
3 Trabzonspor 32 19 9 4 59 35 66
4 Beşiktaş 32 17 8 7 56 36 59
5 Göztepe 32 13 13 6 40 28 52
6 Başakşehir 32 14 9 9 53 34 51
7 Samsunspor 32 12 12 8 43 42 48
8 Rizespor 32 10 10 12 44 46 40
9 Konyaspor 32 10 10 12 42 45 40
10 Kocaelispor 32 9 10 13 26 36 37
11 Gaziantep FK 32 9 10 13 41 54 37
12 Alanyaspor 32 6 16 10 37 38 34
13 Kasımpaşa 32 7 11 14 30 46 32
14 Antalyaspor 32 7 8 17 30 51 29
15 Eyüpspor 32 7 8 17 26 45 29
16 Gençlerbirliği 32 7 7 18 30 45 28
17 Kayserispor 32 5 12 15 24 58 27
18 Karagümrük 32 6 6 20 28 53 24
