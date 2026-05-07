Vincent Kompany'den hakem tepkisi!

Bayern Münih Teknik Direktörü Vincent Kompany, PSG maçı sonrası açıklamalarda bulundu.





"İYİ İŞLER YAPTIK"





TNT Sports'a konuşan Kompany, Bayern'in yetersiz kaldığı yönündeki yorumlara katılmadığını belirterek, "PSG'nin çok iyi yaptığı şeylerden biri baskı yapmak ve hücum oyuncularının boş alanlara koşu atması. Bence oyun planlarının bu bölümünü uygulayamadılar çünkü biz topa sahip olduğumuz anlarda iyi işler yaptık" dedi.



"PSG İYİ SAVUNMA YAPTI"



Karşılaşmada birçok tehlikeli pozisyona girdiklerini söyleyen Belçikalı teknik adam, "Birçok tehlikeli pozisyona girdik ama orta yapacağımız ya da son pası vereceğimiz anlarda PSG gerçekten iyi savunma yaptı. Golü bulmamız uzun sürdü. Maç 1-1 bitti. Elbette hakem kararlarından da bahsetmek gerekiyor" ifadelerini kullandı.



"MEMNUN OLMADIĞIMIZ BAZI KARARLAR VAR"



PSG'ye saygı duyduğunu vurgulayan Kompany, "Bu maçı biz kazansaydık, bu kez PSG'nin her zamanki oyununu oynayamadığı konuşulacaktı. Memnun olmadığımız bazı kararlar var. Ama PSG'ye büyük saygı duyuyorum ve onları tebrik ediyorum" diye konuştu.



HAKEM TEPKİSİ



Hakem kararlarıyla ilgili görüşlerini sürdüren Kompany, "Kazandığınızda da kaybettiğinizde de takım olarak sorumluluk almak zorundasınız. El pozisyonları konusunda tamamen farklı düşünüyoruz. Kırmızı kart pozisyonunda ise görünüşe göre Konrad Laimer'in topa eliyle dokunduğunu düşünüyorlar ama bunu gösteren bir görüntü ben görmedim. Belki vardır ama ben görmedim. Eğer siz açık şekilde daha iyi bir takım gördüyseniz, benden daha iyi gözlere sahipsiniz. Ben sahada birbirine denk iki takımın tüm güçleriyle savaştığını gördüm. Bu tür hakem kararları eşleşmeyi belirlememeli" dedi.



İlk yarıdaki penaltı pozisyonlarına da değinen Kompany, "İlk el pozisyonunda kuralları anlıyorum. Top önce vücuduna, sonra eline geliyor. Mesafe yakın, önce vücuduna çarpıyor sonra eline geliyor ve ardından ortanın gidişatı nedeniyle penaltı verildiğini söylüyorlar. İkinci pozisyonda ise Joao Neves'in eli havada ve top eline çarpıyor. Ancak top kendi takım arkadaşından geldiği için penaltı verilmiyor. İki pozisyona da baktığınızda biraz sağduyu gerekiyor çünkü olanlar gerçekten saçma. Maçın tamamını açıklamaz ama sonuçta tek gollü bir eşleşmeydi" ifadelerini kullandı.



Nuno Mendes'in ikinci sarı kart görmesi beklenen pozisyon hakkında da konuşan Kompany, "Bence hakem ikinci sarıyı verecekti. Sonra oyuncunun zaten sarı kartı olduğunu fark edip onu bu pozisyonda oyundan atmak istemediğini hissettim. Kararı diğer tarafa çevirdi. Birkaç açıdan izledim, Konrad Laimer'in topa elle dokunduğunu görmedim. Dokunduğunu söylüyorlar ama ben bilmiyorum" sözlerini sarf etti.



"KENDİME EKSTRA BİR YÜK BİNDİRMEYECEĞİM"



Şampiyonlar Ligi hedefleri hakkında da açıklamalarda bulunan Kompany, "Şampiyonlar Ligi'ni kazanabileceğimizi her zaman hissediyorum. Bu yıl da hissettim. Ben mantıklı bir insanım. Kulübün yaklaşık 60-70 yıllık tarihi var ve Real Madrid dışında en üst seviyedeki takımlar bile bu kupayı genellikle 10 yılda bir kazanabiliyor. Kendime ekstra bir yük bindirmeyeceğim çünkü bunun ne kadar zor olduğunu biliyorum. Belki bu yıl olabilirdi. Belki gelecek yıl bu detaylar bizim lehimize gelişir" dedi.







