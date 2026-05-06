Marquinhos ve Kvaratskhelia, Şampiyonlar Ligi'nde tarihe geçti

Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında Bayern Münih'e konuk olan PSG'de Marquinhos ve Khvicha Kvaratskhelia tarihe geçti.

calendar 06 Mayıs 2026 23:25
Haber: Sporx.com
UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında Bayern Münih ve PSG, Allianz Arena'da karşı karşıya geldi.

ROBERTO CARLOS'U GERİDE BIRAKTI

Fransız devinde Marquinhos, Şampiyonlar Ligi'nde 121 maça çıkarak Roberto Carlos'u geride bıraktı ve turnuva tarihinde en fazla forma giyen Brezilyalı oyuncu oldu.

KVARATSKHELIA TARİHE GEÇTİ

Öte yandan Khvicha Kvaratskhelia, Şampiyonlar Ligi tarihinde grup aşaması sonrası eleme turlarında üst üste 7 maçta skor katkısı sağlayan ilk futbolcu oldu. (7 gol, 3 asist)

