Arda Turan: 'Asla geri adım atmayacağız!'

Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan, kendi sistemine sadık, iyi bir takımla karşılaşacaklarını ancak finale çıkmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.
Arda Turan, UEFA Konferans Ligi'nde Crystal Palace ile 7 Mayıs Perşembe günü oynayacakları yarı final rövanş maçı öncesinde Selhurst Park Stadı'nda basın toplantısı düzenledi.
"HAYATTA UMUT VARSA BUNUN OLABİLECEĞİNİ BİLİYORUZ"
İlk maçı 3-1 kaybettikleri için zor durumda olduklarını belirten Turan, "Hayatta umut varsa bunun olabileceğini biliyoruz. Kendi sistemine sadık, iyi bir takımla oynayacağız. İlk maçtaki oyundan memnunum. Finale gitmeyi hayal ediyoruz, bundan vazgeçmeyeceğiz. Sonuç ne olursa olsun oyuncularımla gurur duyuyorum." diye konuştu.
"İLK MAÇTA BANA ÇOK BÜYÜK DERS VERDİ"
Crystal Palace Teknik Direktörü Oliver Glasner'in kendisiyle ilgili övgü dolu sözlerinin hatırlatılması üzerine Turan, "İlk maçta bana çok büyük ders verdi. Onlar iyi yaptıkları yerden gol attılar, biz yapamadık. Yüksek tempoya alışıklar zaten. Özel bir sistemleri var. İlk maçta şah mat oldum, ikinci maçta en azından beraberliğe getirmek istiyorum." ifadelerini kullandı.
"BAHANEMİZ OLAMAZ"
Kendilerini daha farklı bir maçın beklediğini vurgulayan 39 yaşındaki teknik adam, "Daha baskılı olacaklardır. Topa fazla sahip olamayabiliriz. Asla geri adım atmayacağız. Shakhtar Donetsk oyununu oynamaktan vazgeçmeyecek. Kendi oyunumuzu oynayıp bu oyunu geliştirmek istiyoruz. Her zaman iyi oynayamayabilirsiniz ama mücadele etmemenin bir bahanesi olamaz. Eğer insanlar sabah bombalarla uyanıp, çocuklar okula gidiyorsa futbol için bir bahanemiz olamaz." şeklinde görüş belirtti.
"ELENİRSEK BAŞARISIZIZ"
Arda Turan, "Başarıyı nasıl tanımlarsınız?" sorusuna, "Elenirsek başarısızız. Her zaman en iyisini yapmak için sahaya çıkmalıyız. Daha fazlasını istiyorum her zaman. Neden kupayı kazanmayalım? Evet zor, imkansıza yakın ama şans varsa denemek lazım. Şampiyonlar Ligi'ne geri dönebilmek büyük başarı. Savaşta olan bir ülkede belki de direkt Şampiyonlar Ligi'nde gidebilmek bu oyuncuların başarısı." yanıtını verdi.
"Yarın finale çıkmak kariyerinizin en büyük başarısı olur mu?" sorusu üzerine Arda Turan, "Gece bombalar atılırken, sabah kalkıp antrenman yaptığımız günler kariyerimizin en büyük anlarıydı." dedi.
KAUA ELIAS: "BU MAÇIN ÖNEMİNİ ANLATACAK KELİME YOK"
Ukrayna ekibinin Brezilyalı yıldızı Kaua Elias, "Bu maçın önemini anlatacak kelime yok. Ne kadar zor olduğunu biliyoruz. Neler yapabileceğimizi biliyoruz. Çok zor bir takımla oynayacağız. Çok zor ama hiçbir şey imkansız değil." diye konuştu.
Crystal Palace'ın dünyanın en önemli liglerinden biri kabul edilen Premier Lig'de mücadele ettiğini hatırlatan Elias, rakiplerinin güçlü ve zayıf yönlerini bildiklerini söyledi.
Elias, Avrupa'nın önemli takımlarının transfer listesinde olmasıyla ilgili soru üzerine, şu anda sadece Shakhtar Donetsk'in başarısına odaklandığını söyledi.
Ukrayna temsilcisi, Crystal Palace maçının hazırlıklarını Selhurst Park Stadı'nda yaptığı antrenmanla tamamladı.
