Hulk 39 yaşında yeni takımıyla imzaladı

Brezilya Serie A ekiplerinden Fluminense, 39 yaşındaki dünyaca ünlü yıldız Hulk'u kadrosuna katarak 1,5 yıllık resmi sözleşme imzaladı.

calendar 06 Mayıs 2026 21:00
Fotoğraf: X.com
Hulk 39 yaşında yeni takımıyla imzaladı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Brezilya futbolunun en önemli figürlerinden biri olan Hulk, kariyerinde yeni bir sayfa açarak Fluminense ile el sıkıştı.

Kulüpten yapılan resmi açıklamada, 39 yaşındaki forvet oyuncusu ile 1,5 yıllık kontrat imzalandığı açıklandı.

25 Temmuz itibariyle 40 yaşına basacak olan tecrübeli yıldızın, takımın ikonik 7 numaralı formasını giyeceği duyuruldu.

MİLLİ TAKIM VE KARİYER İSTATİSTİKLERİ

Hulk, sadece kulüp düzeyinde değil, Brezilya Milli Takımı forması altında sergilediği performansla da dünya futbolunda adından söz ettiren bir isim oldu. Sambacılar ile toplam 49 resmi maça çıkan tecrübeli santrfor, bu süreçte 11 gol atıp 7 asist yaparak toplam 18 gole doğrudan katkı sağladı.

Fizik gücü ve uzak mesafeli şutlarıyla tanınan oyuncunun, ilerleyen yaşına rağmen Fluminense'nin hücum organizasyonlarında kilit rol oynaması bekleniyor.

ATLETICO MINEIRO DÖNEMİ VE BAŞARILAR

Yıldız oyuncunun 2021 yılında ülkesine dönme kararı almasının ardından Atletico Mineiro ile geçirdiği 5 yıllık süreç başarılarla dolu geçti. Bu dönemde istikrarlı bir görüntü çizen Hulk, kulübüyle birlikte çok sayıda kupa kaldırma sevinci yaşadı.

Tecrübeli golcü, Atletico Mineiro formasıyla 5 kez Campeao Mineiro şampiyonluğu yaşarken, müzesine 1 Brezilya Serie A, 1 Brezilya Kupası ve 1 Brezilya Süper Kupası eklemeyi başardı. Fluminense yönetimi, bu tecrübeyi kadroya dahil ederek hem ligde hem de kıta genelindeki organizasyonlarda iddialı konuma gelmeyi planlıyor.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 32 23 5 4 73 27 74
2 Fenerbahçe 32 20 10 2 71 34 70
3 Trabzonspor 32 19 9 4 59 35 66
4 Beşiktaş 32 17 8 7 56 36 59
5 Göztepe 32 13 13 6 40 28 52
6 Başakşehir 32 14 9 9 53 34 51
7 Samsunspor 32 12 12 8 43 42 48
8 Rizespor 32 10 10 12 44 46 40
9 Konyaspor 32 10 10 12 42 45 40
10 Kocaelispor 32 9 10 13 26 36 37
11 Gaziantep FK 32 9 10 13 41 54 37
12 Alanyaspor 32 6 16 10 37 38 34
13 Kasımpaşa 32 7 11 14 30 46 32
14 Antalyaspor 32 7 8 17 30 51 29
15 Eyüpspor 32 7 8 17 26 45 29
16 Gençlerbirliği 32 7 7 18 30 45 28
17 Kayserispor 32 5 12 15 24 58 27
18 Karagümrük 32 6 6 20 28 53 24
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.