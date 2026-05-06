Brezilya futbolunun en önemli figürlerinden biri olan Hulk, kariyerinde yeni bir sayfa açarak Fluminense ile el sıkıştı.
Kulüpten yapılan resmi açıklamada, 39 yaşındaki forvet oyuncusu ile 1,5 yıllık kontrat imzalandığı açıklandı.
25 Temmuz itibariyle 40 yaşına basacak olan tecrübeli yıldızın, takımın ikonik 7 numaralı formasını giyeceği duyuruldu.
MİLLİ TAKIM VE KARİYER İSTATİSTİKLERİ
Hulk, sadece kulüp düzeyinde değil, Brezilya Milli Takımı forması altında sergilediği performansla da dünya futbolunda adından söz ettiren bir isim oldu. Sambacılar ile toplam 49 resmi maça çıkan tecrübeli santrfor, bu süreçte 11 gol atıp 7 asist yaparak toplam 18 gole doğrudan katkı sağladı.
Fizik gücü ve uzak mesafeli şutlarıyla tanınan oyuncunun, ilerleyen yaşına rağmen Fluminense'nin hücum organizasyonlarında kilit rol oynaması bekleniyor.
ATLETICO MINEIRO DÖNEMİ VE BAŞARILAR
Yıldız oyuncunun 2021 yılında ülkesine dönme kararı almasının ardından Atletico Mineiro ile geçirdiği 5 yıllık süreç başarılarla dolu geçti. Bu dönemde istikrarlı bir görüntü çizen Hulk, kulübüyle birlikte çok sayıda kupa kaldırma sevinci yaşadı.
Tecrübeli golcü, Atletico Mineiro formasıyla 5 kez Campeao Mineiro şampiyonluğu yaşarken, müzesine 1 Brezilya Serie A, 1 Brezilya Kupası ve 1 Brezilya Süper Kupası eklemeyi başardı. Fluminense yönetimi, bu tecrübeyi kadroya dahil ederek hem ligde hem de kıta genelindeki organizasyonlarda iddialı konuma gelmeyi planlıyor.
Hulk 39 yaşında yeni takımıyla imzaladı
Brezilya Serie A ekiplerinden Fluminense, 39 yaşındaki dünyaca ünlü yıldız Hulk'u kadrosuna katarak 1,5 yıllık resmi sözleşme imzaladı.
Brezilya futbolunun en önemli figürlerinden biri olan Hulk, kariyerinde yeni bir sayfa açarak Fluminense ile el sıkıştı.
EN ÇOK OKUNANLAR
-
10
Tarihi bir gece bizi bekliyor!
-
9
Aziz Yıldırım'dan devasa bütçe: 200 milyon euro ile geliyor!
-
8
Barış Göktürk, Fenerbahçe başkan adaylığından çekildi!
-
7
Aziz Yıldırım'ın birleşme çağrısına cevap!
-
6
Antalyaspor'da 'okunmuş su' krizi
-
5
Hakan Safi'den Aziz Yıldırım'a cevap
-
4
Acun Ilıcalı'dan Oli McBurnie için Fenerbahçe iddiası
-
3
Aziz Yıldırım'ın listesinden ilk 5 isim
-
2
Aziz Yıldırım'ın teknik direktörü belli!
-
1
Aziz Yıldırım, Fenerbahçe başkanlığına aday!
- 22:06 Fenerbahçe Beko, Litvanya'da fırsat tepti!
- 21:13 Arda Turan: "Asla geri adım atmayacağız!"
- 21:00 Hulk 39 yaşında yeni takımıyla imzaladı
- 20:51 Tarihi bir gece bizi bekliyor!
- 19:35 Fenerbahçe'ye müjde: Serhou Guirassy
- 19:12 Hyeon-gyu Oh: "Kendimi daha fazla zorlayacağım"
- 18:46 Josef de Souza'dan Sergen Yalçın'a destek paylaşımı
- 18:29 Galatasaray'dan Noa Lang kararı!
- 18:23 Alanzinho: "Gelecek sezon Trabzonspor şampiyon olacak"
- 17:53 Crystal Palace cephesinden Arda Turan'a övgüler!
- 17:48 Serhat Öztaşdelen: "Kocaelispor'da uzun yıllar oynamak istiyorum"
- 16:42 Aziz Yıldırım'dan devasa bütçe: 200 milyon euro ile geliyor!
- 16:25 Giresunspor'dan hentbol takımı için destek çağrısı
- 16:19 Milli okçular, Dünya Kupası'nda finale yükseldi
- 16:06 Ali Koç seçim için kararını verdi!
- 16:05 Gianfranco Matteoli: "Hakan Çalhanoğlu'nun rakibi yok"
- 15:54 Aziz Yıldırım'ın listesinden ilk 5 isim
- 15:50 Luis Henrique: "Inter'de yerimi sağlamlaştırmak istiyorum"
- 15:46 Istanbul Open basın toplantısı gerçekleştirildi
- 15:35 Çaykur Rizesporlu Sowe: "Önümüzdeki maçları kazanmak istiyoruz"
- 15:26 Erokspor'da play-off öncesi Osman Özköylü ile yollar ayrıldı
- 15:22 Karşıyaka'da Basatemür beklemede
- 15:20 Basketbolda düğüm son maçlara kaldı
- 15:19 Jean-Philippe Mateta'dan Milan itirafı!
- 15:10 Altay'dan üyelere aidat çağrısı
- 15:06 Folkart'tan Karşıyaka'ya 18 milyon TL destek
- 14:59 Bodrum FK Süper Lig yolunda Pendikspor'u konuk edecek
- 14:56 Beşiktaş, bu sezon yine umduğunu bulamadı
- 14:54 Muğlaspor'un tarihi finali Bursa'da
- 14:50 Uşakspor'un yeni başkanı Ahmet Çoruhlu oldu
- 14:50 Bursaspor'da sezon bütçesi 12 milyon euro
- 14:41 Antalyaspor'dan Galatasaray maçı açıklaması
- 14:31 Barış Göktürk, Fenerbahçe başkan adaylığından çekildi!
- 14:31 VakıfBanklı Ayça: "Böyle bir final hayalini kursam, bu kadarını kuramazdım"
- 14:15 Aziz Yıldırım'ın Fenerbahçe bilançosu!
- 14:12 Murat Özkaya'ya tahliye
- 14:02 Federico Gatti'den Galatasaray'a ret
- 13:55 Hakan Safi'den Aziz Yıldırım'a cevap
- 13:50 Süper Lig'den 11 kulüp, PFDK'ye sevk edildi
- 13:38 Casemiro: "Michael Carrick, görevi hak ediyor"
- 13:36 Filistin Futbol Federasyonu Başkanı'ndan "İsrail'in izolasyonu için mücadelemiz sürecek" mesajı
- 13:28 Genç satranççılar, Avrupa Okullar Şampiyonası'nda 4 birincilik elde etti
- 13:24 Görme engelliler gönüllü rehberlerle birlikte özgürce koşuyor
- 13:22 Aziz Yıldırım'ın teknik direktörü belli!
- 13:20 Eskişehir'deki down sendromlu sporcular basketbolda kürsüye çıktı
- 13:16 Buz hokeyinde yeni hedeflerle yola devam edilecek
- 13:15 Galatasaray'da Osimhen'in parası çıktı!
- 13:11 Trabzonspor'da Muçi'nin 10 haftadır golü yok
- 13:05 Kocaelispor, Süper Lig'de kalma hedefine ulaştı
- 13:02 Ağrı Dağı, tırmanıştan sonra motosiklet sporuyla da anılacak
- 13:01 Noa Lang'ı bekleyen zorlu yaz!
- 12:59 Geleneksel okçulukta 36 bin lisanslı sporcu sayısına ulaşıldı
- 12:48 UEFA Avrupa Ligi'nde finalistler belli oluyor!
- 12:31 Aziz Yıldırım'ın birleşme çağrısına cevap!
- 12:24 Adil Demirbağ'ın hedefi A Milli Takım ve Dünya Kupası
- 12:15 Abdullah Avcı: "Göreve hazırım"
- 12:09 Çorum FK'da play-off öncesi eksik yok
- 12:06 UEFA Konferans Ligi'nde finalistler belli oluyor
- 11:58 Göztepe evinde son kez sahne alacak
- 11:55 Aziz Yıldırım, Fenerbahçe başkanlığına aday!
Crystal Palace cephesinden Arda Turan'a övgüler!
Gianfranco Matteoli: "Hakan Çalhanoğlu'nun rakibi yok"
Luis Henrique: "Inter'de yerimi sağlamlaştırmak istiyorum"
Jean-Philippe Mateta'dan Milan itirafı!
Casemiro: "Michael Carrick, görevi hak ediyor"
Acun Ilıcalı'dan Oli McBurnie için Fenerbahçe iddiası
Barcelona'dan Anthony Gordon için ilk temas!
Borussia Dortmund'da imza için geri sayım: Joane Gadou
Milan büyük darboğazda; tüm oyuncular satılık!
Uli Hoeness: "Kompany giderse Sebastian Hoeness gelir!"
- PUAN DURUMU
- FİKSTÜR
- STSL
- 1.Lig
- İng
- Alm
- İsp
- İta
- ŞL
- AL
- KL
- DK
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1
|Galatasaray
|32
|23
|5
|4
|73
|27
|74
|2
|Fenerbahçe
|32
|20
|10
|2
|71
|34
|70
|3
|Trabzonspor
|32
|19
|9
|4
|59
|35
|66
|4
|Beşiktaş
|32
|17
|8
|7
|56
|36
|59
|5
|Göztepe
|32
|13
|13
|6
|40
|28
|52
|6
|Başakşehir
|32
|14
|9
|9
|53
|34
|51
|7
|Samsunspor
|32
|12
|12
|8
|43
|42
|48
|8
|Rizespor
|32
|10
|10
|12
|44
|46
|40
|9
|Konyaspor
|32
|10
|10
|12
|42
|45
|40
|10
|Kocaelispor
|32
|9
|10
|13
|26
|36
|37
|11
|Gaziantep FK
|32
|9
|10
|13
|41
|54
|37
|12
|Alanyaspor
|32
|6
|16
|10
|37
|38
|34
|13
|Kasımpaşa
|32
|7
|11
|14
|30
|46
|32
|14
|Antalyaspor
|32
|7
|8
|17
|30
|51
|29
|15
|Eyüpspor
|32
|7
|8
|17
|26
|45
|29
|16
|Gençlerbirliği
|32
|7
|7
|18
|30
|45
|28
|17
|Kayserispor
|32
|5
|12
|15
|24
|58
|27
|18
|Karagümrük
|32
|6
|6
|20
|28
|53
|24