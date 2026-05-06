Hulk 39 yaşında yeni takımıyla imzaladı

Brezilya futbolunun en önemli figürlerinden biri olan Hulk, kariyerinde yeni bir sayfa açarak Fluminense ile el sıkıştı.



Kulüpten yapılan resmi açıklamada, 39 yaşındaki forvet oyuncusu ile 1,5 yıllık kontrat imzalandığı açıklandı.



25 Temmuz itibariyle 40 yaşına basacak olan tecrübeli yıldızın, takımın ikonik 7 numaralı formasını giyeceği duyuruldu.



MİLLİ TAKIM VE KARİYER İSTATİSTİKLERİ



Hulk, sadece kulüp düzeyinde değil, Brezilya Milli Takımı forması altında sergilediği performansla da dünya futbolunda adından söz ettiren bir isim oldu. Sambacılar ile toplam 49 resmi maça çıkan tecrübeli santrfor, bu süreçte 11 gol atıp 7 asist yaparak toplam 18 gole doğrudan katkı sağladı.



Fizik gücü ve uzak mesafeli şutlarıyla tanınan oyuncunun, ilerleyen yaşına rağmen Fluminense'nin hücum organizasyonlarında kilit rol oynaması bekleniyor.



ATLETICO MINEIRO DÖNEMİ VE BAŞARILAR



Yıldız oyuncunun 2021 yılında ülkesine dönme kararı almasının ardından Atletico Mineiro ile geçirdiği 5 yıllık süreç başarılarla dolu geçti. Bu dönemde istikrarlı bir görüntü çizen Hulk, kulübüyle birlikte çok sayıda kupa kaldırma sevinci yaşadı.



Tecrübeli golcü, Atletico Mineiro formasıyla 5 kez Campeao Mineiro şampiyonluğu yaşarken, müzesine 1 Brezilya Serie A, 1 Brezilya Kupası ve 1 Brezilya Süper Kupası eklemeyi başardı. Fluminense yönetimi, bu tecrübeyi kadroya dahil ederek hem ligde hem de kıta genelindeki organizasyonlarda iddialı konuma gelmeyi planlıyor.



