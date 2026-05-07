Luis Enrique'den final itirafı!

PSG Teknik Direktörü Luis Enrique, Bayern Münih maçının ardından açıklamalarda bulundu.
"KOLAY FİNAL DİYE BİR ŞEY YOKTUR"
Karşılaşmanın ardından konuşan İspanyol teknik adam, teknik direktörlük mesleğinin zorluklarına vurgu yaparak, "Bir teknik direktörün hayatı çok zordur. Kutlama yapmanız gerekir ama aynı zamanda finali düşünmek zorundasınız. Kolay final diye bir şey yoktur" ifadelerini kullandı.
"BAZILARI GEÇEN YIL YAPTIKLARIMIZI TEKRAR EDEMEYECEĞİMİZİ DÜŞÜNÜYORDU"
Takımının finale çıkmayı hak ettiğini söyleyen Luis Enrique, "Bence bunu hak ettik çünkü bu yıl çok özel geçti. Bazıları geçen yıl yaptıklarımızı tekrar edemeyeceğimizi düşünüyordu. Bu da nasıl oyunculara ve nasıl bir takıma sahip olduğumuzu gösteriyor" dedi.
"BÜYÜK BİR OLGUNLUK SEVİYESİ GÖSTERDİK"
PSG'nin sahada olgun bir performans ortaya koyduğunu belirten deneyimli çalıştırıcı, "Bugün büyük bir olgunluk seviyesi gösterdik. Nasıl savunma yapacağımızı da nasıl hücum edeceğimizi de biliyorduk. Bir teknik direktör olarak takımın sahip olduğu zihniyeti görmek inanılmaz" diye konuştu.
"HEDEFİMİZ VAR"
Şampiyonlar Ligi hedeflerine de değinen Luis Enrique, "Üst üste ikinci Şampiyonlar Ligi kupasını kazanmak istiyoruz. Bu çok zor olacak ama bizim büyük bir hedefimiz ve ambisyonumuz var" sözleriyle açıklamalarını tamamladı.
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1
|Galatasaray
|32
|23
|5
|4
|73
|27
|74
|2
|Fenerbahçe
|32
|20
|10
|2
|71
|34
|70
|3
|Trabzonspor
|32
|19
|9
|4
|59
|35
|66
|4
|Beşiktaş
|32
|17
|8
|7
|56
|36
|59
|5
|Göztepe
|32
|13
|13
|6
|40
|28
|52
|6
|Başakşehir
|32
|14
|9
|9
|53
|34
|51
|7
|Samsunspor
|32
|12
|12
|8
|43
|42
|48
|8
|Rizespor
|32
|10
|10
|12
|44
|46
|40
|9
|Konyaspor
|32
|10
|10
|12
|42
|45
|40
|10
|Kocaelispor
|32
|9
|10
|13
|26
|36
|37
|11
|Gaziantep FK
|32
|9
|10
|13
|41
|54
|37
|12
|Alanyaspor
|32
|6
|16
|10
|37
|38
|34
|13
|Kasımpaşa
|32
|7
|11
|14
|30
|46
|32
|14
|Antalyaspor
|32
|7
|8
|17
|30
|51
|29
|15
|Eyüpspor
|32
|7
|8
|17
|26
|45
|29
|16
|Gençlerbirliği
|32
|7
|7
|18
|30
|45
|28
|17
|Kayserispor
|32
|5
|12
|15
|24
|58
|27
|18
|Karagümrük
|32
|6
|6
|20
|28
|53
|24